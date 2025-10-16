В Беларуси очередями на АЗС займется МВД

Очередями на АЗС займется МВД. По всей стране созданы рейдовые группы из сотрудников милиции. Они будут мониторить объекты придорожного сервиса и обеспечивать безопасность движения.

Это реакция правоохранителей на замечание Президента об очередях на автозаправках. Уже проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения мер безопасности для посетителей, а также разграничения деятельности по реализации топлива и продаже сопутствующих товаров, продуктов питания.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Во исполнение поручения главы государства по наведению порядка с транспортными средствами, которые создают препятствия для движения на автозаправочных станциях, министр внутренних дел провел совещание с начальниками областных УВД и ГУВД Мингорисполкома. Иван Владимирович поставил задачу Госавтоинспекции - осуществлять постоянный контроль за складывающейся на АЗС ситуации, в том числе с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности и оперативно принимать меры реагирования".