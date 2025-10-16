Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Жители Литвы создали петицию против отправки войск в Украину

В Литве создали петицию против отправки войск в Украину. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Baltnews.

По мнению авторов петиции, такое решение угрожало бы национальной безопасности Литвы, а также внутренней стабильности и международному имиджу. Они требуют проведения публичных дебатов и консультаций по этому вопросу.

Петицию подписали уже 430 человек и поддержало несколько местных СМИ.

Ранее сообщалось, что Литва в случае отправки войск в Украину попросит союзников увеличить контингент в стране.

