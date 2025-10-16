Вотум недоверия правительству Лекорню провален

Ранее Себастьен Лекорню предложил приостановить пенсионную реформу до президентских выборов 2027 года. Именно это, по мнению экспертов, и помогло удержаться ему на посту. В своей речи в парламенте премьер добавил, что замораживание реформы должно сопровождаться режимом экономии, чтобы сдержать неконтролируемые госрасходы и снизить дефицит бюджета. Так что очередным протестам во Франции быть.