3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Вотум недоверия правительству Лекорню провален
Автор:Редакция news.by
Вотум недоверия к правительству нового старого премьера Лекорню провалился. Национальное собрание Франции отклонило резолюцию, которая не набрала нужного количества голосов. Таким образом премьер избежал второй отставки за считанные недели.
Ранее Себастьен Лекорню предложил приостановить пенсионную реформу до президентских выборов 2027 года. Именно это, по мнению экспертов, и помогло удержаться ему на посту. В своей речи в парламенте премьер добавил, что замораживание реформы должно сопровождаться режимом экономии, чтобы сдержать неконтролируемые госрасходы и снизить дефицит бюджета. Так что очередным протестам во Франции быть.