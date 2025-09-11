3.64 BYN
Центр вкуса и здоровья. Наталья Кочанова посетила клецкую "Гамму вкуса"
Труд ради продовольственной безопасности. В стране продолжается горячая уборочная пора. Активно идут и работы в задел - в полях ведется сев озимых зерновых. И конечно, важная задача - сохранить и переработать урожай.
Золотые колосья как символ богатства, изобилия и плодородия, а еще результат трудолюбия белорусов. Их преданность земле и выбранному делу. На хлебной ниве Павел Шутило трудится уже 15 лет и впервые за все это время установил не только свой личный, но и национальный рекорд, положив в закрома почти 8,5 тонны зерна нового урожая.
Детское питание в спросе на внешних рынках
На обеспечение продовольственной безопасности страны на этом клецком предприятии ежедневно трудится более 200 человек. Продукция завода - овощи в вакуумной упаковке, соки и детское питание. Последняя позиция пользуется спросом не только на внутреннем рынке. Особый интерес к ней сегодня у наших зарубежных партнеров.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы проводим форумы с Россией и Узбекистаном и, конечно, ключевые вопросы, которые там рассматриваются, это прежде всего заключение контрактов, соглашений - экономическая составляющая. Директор этого предприятия была участницей белорусско-узбекского форума. И, конечно, я приняла для себя решение посмотреть, какие мощности есть сегодня у этого предприятия, какие возможности для поставок. У меня самые приятные впечатления остались от того, что я здесь увидела. Это предприятие выпускает продукты питания, весьма востребованные и на нашем рынке, и за пределами страны. Просто молодцы".
От росточка до баночки. В год "Гамма вкуса" изготавливает около 15 тысяч тонн готовой продукции. Большая часть сырьевой базы у завода собственная. На 200 га площадей сада здесь выращивают яблоки, кабачок, тыкву и даже ягоды. Как результат - на полках магазинов только натуральный и полезный продукт.
Сегодня важно не только произвести качественную продукцию, но и реализовать ее. И вот здесь есть вопросы. Не все торговые сети принимают нашу продукцию. Защитить отечественных производителей - одна из главных задач в работе депутатов всех уровней и, конечно, местных властей.
Качеству жизни людей в регионах - особое внимание. В рамках поручения главы государства Совет Республики проводит мониторинг объектов торговли и здравоохранения на селе. И нынешний визит в Клецкий район исключением не стал.
На селе важно обеспечить нормальную жизнь людей. Вопрос, который находится на личном контроле спикера верхней палаты парламента.