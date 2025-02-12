Центром иудаизма в Беларуси может стать Воложинская иешива

Центром иудаизма в Беларуси могла бы стать Воложинская иешива. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович.

По его словам, на встрече Президента с представителями религиозных конфессий он посчитал важным обозначить центром силы место, куда инвестировало само государство. "Отреставрирована религиозная академия - иешива в Воложине, которая была настолько популярной, что ученики учеников из этой иешивы географически простираются от Аргентины до Австралии", - рассказал Абрамович.

Он подчеркнул, что иешива отреставрирована как музей, и поэтому любой желающий может прийти туда и ознакомиться с экспозициями. "Она открыта одновременно и как выставочный образовательный центр, и как место, где находится свиток Торы, где можно провести уроки, молитвы и все, что необходимо, по согласованию с руководством музея. А с позиции духовной силы это место, которое дало десятки главных раввинов в ряде городов и стран, которое воспитало целую плеяду людей, даже политиков. Сейчас там организована выставка о первом президента Израиля - уроженце Беларуси", - отметил Григорий Абрамович.

Также Беларусь может гордиться такими центрами, как Гродненская синагога, которая ведет свою историю с XVI века. Это одновременно и молитвенный центр, и туристический объект. И, безусловно, это возрожденная синагога в Витебске.