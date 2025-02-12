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Центром иудаизма в Беларуси может стать Воложинская иешива
Центром иудаизма в Беларуси могла бы стать Воложинская иешива. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович.
По его словам, на встрече Президента с представителями религиозных конфессий он посчитал важным обозначить центром силы место, куда инвестировало само государство. "Отреставрирована религиозная академия - иешива в Воложине, которая была настолько популярной, что ученики учеников из этой иешивы географически простираются от Аргентины до Австралии", - рассказал Абрамович.
Он подчеркнул, что иешива отреставрирована как музей, и поэтому любой желающий может прийти туда и ознакомиться с экспозициями. "Она открыта одновременно и как выставочный образовательный центр, и как место, где находится свиток Торы, где можно провести уроки, молитвы и все, что необходимо, по согласованию с руководством музея. А с позиции духовной силы это место, которое дало десятки главных раввинов в ряде городов и стран, которое воспитало целую плеяду людей, даже политиков. Сейчас там организована выставка о первом президента Израиля - уроженце Беларуси", - отметил Григорий Абрамович.
Также Беларусь может гордиться такими центрами, как Гродненская синагога, которая ведет свою историю с XVI века. Это одновременно и молитвенный центр, и туристический объект. И, безусловно, это возрожденная синагога в Витебске.
Как отметил главный раввин Беларуси, несмотря на определенную очередь на границе, паломники продолжают приезжать. "Паломники есть. Вопрос, как это распиарено, как выстроена структура. Ведь нужно подумать про кошерное питание, организовать молитву, понять, готово ли это место для молитвы и т. д. То есть очень много деталей, над которыми нужно подумать", - констатировал Григорий Абрамович.