Туман, небольшие дожди и до +17°С ожидается в Беларуси 4 октября
Автор:Редакция news.by
Туман и до плюс 17°С ожидается в Беларуси 4 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
4 октября будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов со знаком плюс, местами по северо-западу - заморозки до минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 10-15 градусов, по юго-востоку будет до плюс 17.