3.71 BYN
2.94 BYN
3.46 BYN
Турчин: Беларусь продолжит выполнять задачи в области охраны окружающей среды
Для Беларуси сохранение природных ресурсов и минимизация антропогенного воздействия - стратегические задачи. Позицию нашей страны на проблематику изменения климата обозначил премьер-министр страны.
Беларусь - среди участников Международной экологической конференции на Алтае. Мировое внимание к вопросам сохранения экологической чистоты планеты возрастает. Это не просто дань моде, отметили участники, а одно из необходимых условий для формирования прочной основы устойчивого социально-экономического развития.
Наши приоритеты в экологической сфере прописаны в различных программных документах, в том числе в Концепции национальной безопасности. Это говорит о важности охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Беларусь не остановится на достигнутых результатах, подчеркнул премьер-министр.
"Благодаря системной и целенаправленной работе в настоящее время в мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Беларусь занимает 32-е место из 180 стран мира. Республика Беларусь не будет останавливаться на достигнутом и продолжит прилагать усилия в выполнении поставленных задач в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Мы готовы активно участвовать в формировании зеленой повестки Содружества Независимых Государств и выражаем заинтересованность в реализации совместных проектов с партнерами в рамках СНГ и других интеграционных объединений", - заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Для Беларуси одно из ключевых направлений экологической повестки на ближайшее время - максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот. Сегодня в стране уровень использования отходов производства составляет около 90 %, твердых коммунальных отходов - лишь около 40 %. Ожидается, что скоро в Беларуси примут стратегию обращения с отходами. Это позволит к 2040 году довести уровень использования отходов как минимум до 90 %.