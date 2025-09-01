3.69 BYN
Турчин принял участие в открытии начальной школы-детского сада в Слуцке
1 сентября в одном из молодых микрорайонов Слуцка открыли начальную школу-детский сад. Она рассчитана более чем на 400 малышей. Во время торжественной линейки премьер-министр Беларуси Александр Турчин вручил сертификат от правительства.
Татьяна Хотько, директор начальной школы г. Слуцка:
"В нашей школе большой педагогический коллектив, но среди педагогов 16 молодых специалистов. Я просто восхищена молодежью, которая влилась в наш коллектив. Очень творчески подходят к процессу, и я очень рада, что сегодня есть такое молодое поколение, готовое работать в системе образования".
Развитие предприятий Слуцка
Глава правительства ознакомился с работой слуцких предприятий. Они имеют ключевое значение для развития района, области и страны в целом. Так, Слуцкий сыродельный комбинат занимает второе место в республике по объему переработки молока. Сейчас здесь реализуется ряд крупных инвестпроектов. Цель - освоить выпуск новых видов продукции.
Об эффективной работе продолжили говорить на Слуцком мясокомбинате. Предприятие недавно вошло в состав агрокомбината "Дзержинский".
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"В бизнесе эффект масштаба никто не отменял. Когда правильно построена экономика, как раз вот на таких объемах достигается максимальный экономический эффект. Поэтому ключевой момент - это экономическая эффективность. Она должна быть во всем. Должен быть эффективный экономический рост, должна быть эффективная работа наших предприятий. Когда руководитель любого предприятия, концерна, министерства это четко понимает и действует, тогда в нашей экономике все будет хорошо".
Говорили сегодня и о ценовой политике. После апрельского решения правительства местные производители повысили цены на минимально возможный размер. Это позволяет работать прибыльно и запускать новые проекты. При этом продукция остается доступной для потребителей.