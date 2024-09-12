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Второе заседание рабочей группы по туризму в рамках СГ прошло в Минске. Что на повестке?

Второе заседание рабочей группы по туризму в рамках Союзного государства состоялось в Минске.

На повестке: создание необходимых условий для роста въездного и внутреннего турпотока Беларуси и России, а также развитие железнодорожного и авиасообщения между двумя странами. В планах - разработка турпродукта в рамках Союзного государства.

Эти вопросы обсудили представители Минспорта и туризма Беларуси, Министерства экономического развития России, а также турбизнеса и транспортных структур.

Первое заседание рабочей группы состоялось 3 апреля 2024 года в Москве.

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