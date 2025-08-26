Турслет "Единство" собрал работающую молодежь со всех районов Гомельской области

Хорошая возможность укрепить корпоративный дух. Туристический слет "Единство" собрал в Кормянском районе работающую молодежь со всех районов Гомельской области.

Более 350 участников демонстрировали свои навыки в спорте и в творческих программах. Представители 25 команд перетягивали канат, метали автомобильные покрышки, играли в волейбол. В программе также конкурс на лучший палаточный лагерь, туристическую песню, интеллектуальный турнир.

Ксения Дворак, участница турслета "Единство":

"Мы очень любим такие мероприятия, поэтому нас ничего не пугает: ни погода, ни холод, ни комары. Мы приехали сюда с очень боевым настроением, готовы побеждать".

"На высшем уровне подготовили организаторы все площадки, все продумано очень хорошо. Место, где мы отдыхаем, наслаждаемся моментом", - рассказала Яна Захаренко - участница турслета "Единство".

Анна Федосова, участница турслета "Единство":

"Я никогда не загадываю результаты именно в каких-то конкурсах отдельных, мы всегда настроены только к лучшему, только вперед".