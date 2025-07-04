Тысячи паломников собрались в Национальном санктуарии в Будславе

Тысячи паломников собрались в Будславе - столице знаменитого христианского духовного праздника. Форум организуется в честь чудотворной иконы Матери Божией Будславской - в полночь копию старинной иконы вынесут из костела, чтобы провести впечатляющую ночную процессию open air.

Праздник в честь иконы Матери Божией Будславской

Старинный Будслав принимает гостей. В Национальном санктуарии собрались пилигримы со всей Беларуси.

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Это традиционный, уже 35-й по счету духовный фестиваль в честь христианской святыни - чудотворной иконы Матери Божией Будславской. Форум начался с презентации пилигримок, которые представляют более 120 католических приходов Беларуси.

Все паломники собираются у костела Вознесения Пресвятой Девы Марии - храма, который уже более четырех веков хранит образ Пресвятой Богородицы Будславской. К ней сегодня каждый паломник стремится подойти коленопреклоненно.

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Иосиф Станевский, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский:

"В июле съезжаются, сходятся все ручейки наших верующих со всех мест именно сюда - в Будслав. В этом месте родник счастья. Тут жемчужина Беларуси. В этом месте каждый человек обретает новые силы для новых свершений".

Впереди у собравшихся в Будславе совместные молитвы и богослужения. В субботу, 5 июля, впервые в праздничной мессе примет участие новый представитель Ватикана в Беларуси нунций Иньяцио Чефаллиа.

Среди самых ожидаемых событий фестиваля - ночная процессия с образом Матери Божией Будславской, которая пройдет под открытым небом в 23:30. Еще одна важная особенность фестиваля-2025: Будслав и Национальный санктуарий Матери Божией Будславской признаны католическим духовным центром, в связи с чем и сам храм, и прилегающая к нему территория, и город получат обновление и новое развитие для привлечения сюда большего количества паломников и туристов.