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Тысячи просмотров и лайков - в Сети появляется все больше реакций на инаугурацию Президента Беларуси

Тысячи просмотров и лайков - в Сети появляется все больше реакций на инаугурацию Президента Беларуси

В интернете появляется все больше реакций и видео с кортежем Президента Беларуси.

Только на news.by прямой эфир инаугурации Президента Беларуси посмотрели более 45 тыс. человек. Трансляции в интернете смотрели сотни тысяч людей. Комментарии под видео красноречиво говорят о том, что событие стало действительно значимым не только для Беларуси, но и для стран-соседок.