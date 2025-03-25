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Тысячи просмотров и лайков - в Сети появляется все больше реакций на инаугурацию Президента Беларуси
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Тысячи просмотров и лайков - в Сети появляется все больше реакций на инаугурацию Президента Беларусиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d1df17c-ba6f-4df0-8182-6caf82feab6a/conversions/b991eccc-917a-49c8-bbfd-cd0be85a5dd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d1df17c-ba6f-4df0-8182-6caf82feab6a/conversions/b991eccc-917a-49c8-bbfd-cd0be85a5dd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d1df17c-ba6f-4df0-8182-6caf82feab6a/conversions/b991eccc-917a-49c8-bbfd-cd0be85a5dd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d1df17c-ba6f-4df0-8182-6caf82feab6a/conversions/b991eccc-917a-49c8-bbfd-cd0be85a5dd0-xl-___webp_1920.webp 1920w
В интернете появляется все больше реакций и видео с кортежем Президента Беларуси.
Только на news.by прямой эфир инаугурации Президента Беларуси посмотрели более 45 тыс. человек. Трансляции в интернете смотрели сотни тысяч людей. Комментарии под видео красноречиво говорят о том, что событие стало действительно значимым не только для Беларуси, но и для стран-соседок.