Уборочная-2025: В Беларуси намолочено более 8,8 млн т зерна вместе с рапсом

8 млн 888 тыс. т зерна вместе с рапсом намолочено на 5 сентября в Беларуси.

По регионам картина выглядит так: Витебской области до миллионной отметки не хватает всего 43 тыс. т. Вклад Минской области в общий каравай - 2 млн 234 тыс. т, Гродненской - 1 млн 738 тыс. В закромах у Брестского региона 1 млн 676 тыс. т, Могилевского - 1 млн 239 тыс. На счету Гомельской области 1 млн 44 тыс. т.

Массовая уборочная зерновых и зернобобовых по стране завершена. Работы идут на оставшихся 3 % площадей. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 92 %.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 5 % площадей, параллельно идет сбор овощей. Так, сахарную свеклу убрали с 9 % площадей, накопано 443 тыс. т корнеплода. Картофеля в стране собрано уже более 81 тыс. т.