3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Участники II Форума блогеров поделились эмоциями после первого дня пребывания в Военной академии
В Минске стартовал II Форум блогеров. Он собрал около сотни медийных персон Беларуси. Локация мероприятия была выбрана самая неоднозначная - Военная академия.
Наверное, сегодня на каждую свободную минутку в рабочем графике не претендует ни спорт, ни любимое хобби, ведь постоянное потребление контента - это уже определенно новый лайфстайл. Теперь белорусские блогеры, понимая важность инфоправды, меняют свой гламурный лофт на казармы и военную форму.
"Активно начал вести страничку в Instagram и TikTok. Общее количество подписчиков - 50 тыс., но и охваты, конечно, с каждым днем растут, потому что я вещаю о культуре, культурных событиях региона и Могилева", - рассказал блогер Артем Климовцов.
Андрей Панисов, блогер, певец:
"Мы переместились в необычную обстановку. Мы находимся в Военной академии. На самом деле я здесь принимал военную присягу шесть лет назад. Тогда стоял по стойке смирно, ноги мерзли, но все хорошо. Как видите, жив и здоров. Нас уже повозили по экскурсиям, мы побывали на самолетах, вертолетах. Говорят, еще танк должен 26 сентября проехаться по нам, поэтому я еще не знаю, что дальше ожидать".
Цифровое пространство шумное и быстрое, но что остается, когда эйфория от хайпа проходит? Правда. Именно на ней решили сфокусироваться участники II Форума блогеров. Сотни контентмейкеров на три дня погрузятся в экстремальную обстановку, чтобы найти ответ, как быть не просто популярным, а по-настоящему сильным. Сильным правдой.