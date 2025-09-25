Участники II Форума блогеров поделились эмоциями после первого дня пребывания в Военной академии

В Минске стартовал II Форум блогеров. Он собрал около сотни медийных персон Беларуси. Локация мероприятия была выбрана самая неоднозначная - Военная академия.

Наверное, сегодня на каждую свободную минутку в рабочем графике не претендует ни спорт, ни любимое хобби, ведь постоянное потребление контента - это уже определенно новый лайфстайл. Теперь белорусские блогеры, понимая важность инфоправды, меняют свой гламурный лофт на казармы и военную форму.

"Активно начал вести страничку в Instagram и TikTok. Общее количество подписчиков - 50 тыс., но и охваты, конечно, с каждым днем растут, потому что я вещаю о культуре, культурных событиях региона и Могилева", - рассказал блогер Артем Климовцов.

Андрей Панисов, блогер, певец:

"Мы переместились в необычную обстановку. Мы находимся в Военной академии. На самом деле я здесь принимал военную присягу шесть лет назад. Тогда стоял по стойке смирно, ноги мерзли, но все хорошо. Как видите, жив и здоров. Нас уже повозили по экскурсиям, мы побывали на самолетах, вертолетах. Говорят, еще танк должен 26 сентября проехаться по нам, поэтому я еще не знаю, что дальше ожидать".