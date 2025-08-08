3.71 BYN
Ученые рассказали, когда в Беларуси началось глобальное потепление
Изменения климата носят антропогенный характер. В Беларуси отмечается повышение температуры воздуха. Особенно заметно в зимний период.
Ученые считают: еще в 1989 году в стране началось глобальное потепление. Рекорд максимальной температуры установлен в Гомеле - 38,9 градуса.
Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии:
"В последнем своем заявлении Всемирная метеорологическая организация говорила о том, что за последние 50 лет количество катаклизм, связанных с погодными, климатическими и водными опасностями, выросло в 5 раз. Причем ВМО говорит еще о том, что если взять все катаклизмы, все бедствия, которые происходят на планете, 50 % из них приходится именно на погоду, климат и воду".
Буйство стихии и природные катаклизмы особенно проявили себя летом. За 2 месяца - 49 предупреждений - это так называемый оранжевый уровень опасности. К слову, это самый высокий показатель за последние 10 лет. В Белгидромете провели модернизацию, благодаря этому время от предупреждения до фактического момента явления составляет 17 часов 42 минуты.