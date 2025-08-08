Ученые рассказали, когда в Беларуси началось глобальное потепление

"В последнем своем заявлении Всемирная метеорологическая организация говорила о том, что за последние 50 лет количество катаклизм, связанных с погодными, климатическими и водными опасностями, выросло в 5 раз. Причем ВМО говорит еще о том, что если взять все катаклизмы, все бедствия, которые происходят на планете, 50 % из них приходится именно на погоду, климат и воду".