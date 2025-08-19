Удалось ли Зеленскому и лидерам ЕС пошатнуть твердость позиции Трампа - разберемся

Переговоры в Белом доме вышли как политический ситком. Итак, сцена: Белый дом, 18 августа. Дональд Трамп, свежий, как доллар из Федерального резерва, принимает "коалицию желающих" - европейских лидеров, примчавшихся в Вашингтон.

Уже сам формат Трампа - "сначала давайте мне Зеленского, пообщаюсь с ним один на один, объясню ему политику партии, чтобы как в прошлый раз не вышло, ну а потом жду всех остальных лидеров Европы" - это пощечина ЕС. Его лидеры, кстати, эпически жалко сидели, ожидая на выносных стульчиках в коридоре. Как в очереди в поликлинике. Позиция Трампа после его встречи с Путиным на Аляске осталась неизменной: нет прекращению огня без гарантий долгосрочного мира (читай: без учета всех реалий, включая крымские и донбасские), нет и еще раз нет вступлению Украины в НАТО! Точка. Забудьте. Давить на Москву? "Коалиция желающих" так и не смогла продавить Вашингтон. Трамп их вежливо выслушал, похвалил цвет кожи Мерца: "Ты отлично выглядишь с таким загаром. Я хочу получить такой же". Мерц в ответ что-то промямлил про "солидарность". Солидарность с солярием? Но настоящей звездой вечера стала премьер Италии Мелони. Она продемонстрировала искусство закатывания глаз. Пока Мерц увлеченно вещал о "необходимости прекращения огня", итальянская премьерша демонстрировала высший пилотаж невербального сарказма. Чувствовалось, что она мысленно уже в Риме, за тарелкой пасты, и даже, может, немного шардоне, а не в этой вашингтонской мыльнице, где немец Мерц вещает про "победу любой ценой".

Владимир Олейник, участник общественного движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Украины:

"Никто не предвидел, что будет такой прием, никто не предвидел, что будут такие результаты. В ходе разговора Путин, как опытный политик, переговорщик, вероятно, донес Трампу главную мысль, что прекращение огня - это не гарантия мира, прекращение огня - это возобновление войны через определенное время, когда подтянут оружие, людей и так далее. Сейчас он занял позицию: "Зачем вводить санкции, когда Россия, во-первых, согласилась двигаться по этому пути, и теперь вопрос полностью зависит от Зеленского и европейцев?!"

Финский глава Стубб оказался бравым парнем. Заявил, что его "коалиция желающих" за несколько недель добилась на украинском фронте больше, чем все остальные за три года. Серьезно, Александр? Больше, чем за три года кровавой мясорубки? И тут же сравнение со Второй мировой. Мол, "найдем решение остановить русскую агрессию". Надо бы ему напомнить, что во Второй мировой Финляндия была на стороне Третьего рейха. Урсулу фон дер Ляйен, неутомимую "еврокомиссаршу", видимо, и правда, кто-то в кулуарах обозвал "старушкой. Ну а Зеленский, мало того, что все-таки был принужден к надеванию одежды, похожей на деловой костюм, умудрился более 10 раз поблагодарить за встречу Трампа, после которой на нем лица не было! И, кажется, чуть не прослезился от умиления над картой, на которой территория Украины выглядела так, будто над ней поработал хороший хирург-ампутатор. Владимир Александрович - боец! Улыбаемся и машем, и благодарим. Еще раз.

Итог? Вся эта "коалиция желающих" приперлась в Вашингтон как стая гончих, а ушла как мокрые коты. Прогнулись все. Красиво, синхронно, под аккомпанемент комплиментов Трампу про загар и "сильную позицию". И главный аккорд: прямо после этого евроцирка Трамп позвонил Путину.