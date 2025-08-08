Украинские и западные СМИ: Учения "Запад-2025" - прикрытие для нападения на Литву и Польшу

НАТО продолжает нагнетать обстановку вокруг маневров Союзного государства, несмотря на ряд дружественных шагов с нашей стороны, а именно изменения формата учения: снижение численности военных, техники и перенос действий вглубь страны.

"Принято решение изменить параметры учений Вооруженных сил Союзного государства "Запад-2025". Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории, подальше от границы на сотни километров. Тогда почему вопят, что вот они завтра нападут, Европу захватят? Им же надо обосновать свою политику. Поэтому они ищут врага и видят этого врага в нас", - заявил Александр Лукашенко 1 июля 2025 года на торжественном собрании по случаю Дня Независимости во Дворце Республики.

Учения "Запад" - одна из самых резонансных тем этого года на военно-политической повестке. Беларусь сделала очередной дружелюбный шаг навстречу западным соседям, трансформировав ряд параметров учения, о которых выше говорил Президент. Но ситуация не изменилась в лучшую сторону.



Наоборот, все только усугубилось - НАТО подготовило ответ на белорусско-российские учения.

Страны Евросоюза и НАТО осенью организуют пять масштабных учений вблизи белорусских границ. Даты совпадают с проведением маневров "Запад". Совпадение? Не думаем.

Латвия запланировала сразу три тренировки "Namejs 2025" с первых чисел сентября. Привлекут к ним не только военных стран НАТО, но и украинские военно-воздушные силы!



В это же время пройдут учения Forest Guardian - это штабная военная тренировка по отработке совместных действий армии Латвии и Британии.



И еще одни маневры - Austere Shield. Здесь также задействованы военные Британии и Латвии. Будут отрабатывать слаженность действий двух армий.

В это же время стартуют масштабные тренировки и в Литве.

"Tarassis-25" - учения в рамках Объединенных экспедиционных сил. Этот альянс включает в себя силы быстрого реагирования из 10 стран Европы.

Тем временем Польша развернет на своей территории учения "Железный защитник". Количество военных – свыше 34 тысяч из стран НАТО. Сообщают они и о количестве техники - около 600 единиц - как-то маловато для такого количества контингента.



К слову, это единственные маневры, где сообщается о количестве участников. Они сознательно избегают публикации конкретных данных - не исключено, что реальное число участников может достигать сотен тысяч военных.

Украинские СМИ и вовсе нагнетают обстановку, заявляя, что белорусско-российские учения являются прикрытием для нападения России на Литву и Польшу. И это несмотря на то, что плановые маневры Союзного государства проводятся на регулярной основе уже 16 лет. Но Западу это выгодно.



Под потоками информационной лжи об угрозе с Востока, политики выбивают новые денежные транши на закупку вооружения, перебрасывают войска к нашим границам, обновляют полигоны, открывают новые базы, подтягивают союзников из альянса. Мы отчетливо понимаем, что это всего лишь гул, доносимый ветрами с запада. Но ситуацию держим на контроле. Несмотря на пересмотр формата учений, Союзное государство подставлять вторую щеку не планирует. Об этом как раз в своем выступлении заявил начальник Генерального штаба Павел Муравейко.

"В этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить наши отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера, в том числе на тех направлениях, которые я обозначил", - пояснил руководитель Генштаба Беларуси.

Западные СМИ сразу подхватили слова белорусского военачальника и пересказали их смысл на свой лад, указав, что руководитель белорусского Генштаба угрожает им. И это доказательство того, что худший сценарий все еще остается реальным - цитата из прессы. А именно, что белорусы и русские нападут на Польшу и Литву. Без комментариев.

Беларусь и Россия делают максимум для демонстрации открытости и миролюбия. Однако односторонняя деэскалация не может длиться вечно. Если западные страны продолжают давление, это не может не сказаться на дальнейших решениях Союзного государства.