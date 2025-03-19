Условия содержания в Озаричах отличались особой жестокостью, многие буквальном смысле сходили с ума

Сегодня в 81-ю годовщину освобождения узников в Озаричах почтили память жертв нацизма. Под звон колоколов на территории мемориального комплекса прошел митинг-реквием. Священное место памяти, боли, слез и страданий.



Фабрика смерти – так впоследствии историки назовут комплекс концлагерей вблизи населенных пунктов Дерть, Подосинник, Озаричи. На людях оккупанты испытывали самые изощренные зверства, в том числе биологическое оружие. Содержали узников на заболоченной местности под открытым небом.



Весной 1944-го за 10 дней от чудовищных истязаний, голода, холода и тифа погибли более 20 тысяч стариков, женщин и детей. Содержали узников на заболоченной местности под открытым небом. Весной 1944-го за 10 дней от чудовищных истязаний, голода, холода и тифа погибли более 20 тысяч стариков, женщин и детей.

Место неутихающей боли и вечной памяти. Олицетворение скорби, страданий и слез. Холодной весной 44-го наступающие войска Красной армии обнаружили на болотах комплекс лагерей под общим названием «Озаричи». За колючей проволокой без воды, еды и крыши над головой - 50 тысяч узников. По замыслам карателей, люди должны были стать живым щитом смерти. Именно здесь фашисты впервые применили бактериологическое оружие - людей умышленно заражали сыпным тифом.

В годы Великой Отечественной на территории Беларуси фашисты создали более 260 концлагерей. Условия содержания в Озаричах отличались особой жестокостью. Многие не выдерживали и в буквальном смысле сходили с ума.

Зинаида Хлебовец, заведующая филиалом мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти:

"В медицинских документах засвидетельствовано, что после того как над болотом установилась относительная тишина, медики обратили внимание на крик женщин, когда их обследовали в госпиталях, выяснилось, что эти женщины сошли с ума. Когда их забирали с болота, они прижимали к груди давно умерших младенцев".

Из 50 тысяч чудом спаслись меньше половины. Даже спустя 81 год память так и не смогла стереть те 10 дней, проведенных в Озаричах.

Елена Тесленко, бывшая узница Озаричского лагеря смерти:

"Нас было трое у мамы - три девочки. Одна болела тифом, немец подошел и автоматом в спину, у нее отказали руки, ноги. Одну ночь она переночевала и скончалась. Каждую ночь стоит перед глазами".

Озаричи, Красный Берег, Дулаг-121 и другие - до сих пор не зажившие раны на теле Беларуси. Забыть невозможно. Об этом говорят участники митинга. Свидетели тех страшных событий, их дети и внуки. Белорусы хранят память о невинных жертвах нацизма и о защитниках, положивших жизни на алтарь Победы.

Владимир Восарев, и.о. председателя правления Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира:

"И события, происходящие сегодня в мире, мы все видим, как они консолидировали наше общество и как мы поддерживаем главу государства в миротворческой политике. Это главная наша задача - сохранить эту память. Ценить по-настоящему мир можно, только зная историю своего Отечества, трагические, героические страницы".