Ужасы дулага-131: как фашисты зверски издевались над евреями и военнопленными

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28 июня 1941 года в Бобруйск вошли немецко-фашистские захватчики. В городе сразу начали создавать концлагеря, самым первым и крупным стал дулаг-131, разместившийся на территории Бобруйской крепости.

Если в начале июля 1941 года в нем содержались 6,7 тыс. военнопленных, то уже к концу августа 1941-го эта цифра достигла 18 тыс.

Анастасия Хмелева, младший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея:

"В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года немцы решили "отпраздновать" 7 Ноября. Ночью они подожгли казарму (сегодня она расположена на территории крепости, где располагался лагерь Дулаг-131). Когда военнопленные начали выбегать из лагеря и выпрыгивать из окон, спасаясь от огня, по ним начали стрелять, причем стрелять разрывными пулями. Люди, которые были ранены, но выжили, все равно в дальнейшем умерли от ран разрывных пуль".

Факт По данным немецкого командования, за одну ночь убили 1,7 тыс. человек. Согласно информации подпольщиков, погибли 4 тыс. военнопленных. Мирное же население считало, что эта цифра и вовсе достигла 18 тыс.

"Оборонительные бои Красная армия вела на территории Беларуси с 22 июня 1941 года и до конца лета этого года. Большая часть Беларуси, то есть западные границы, включая Минск, была захвачена уже буквально в первые дни Великой Отечественной войны. Захватив территорию Беларуси, гитлеровцы начали на ней создавать гетто для проживания еврейского населения", - рассказала заведующая отделом Белорусского государственного Музея истории Великой Отечественной войны Наталья Яцкевич.

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У фашистов был убийственный интерес, связанный с Бобруйском. Дело в том, что к началу войны в городе проживали 84 тыс. человек, из них 26 тыс. - евреи. Именно они стали первыми жертвами оккупантов. Бобруйское гетто стало кровавой страницей в истории города на Березине.

Как только фашисты оккупировали город, они сразу организовали гетто. Оно было создано в частном секторе в районе фабрики "Красный пищевик". Сейчас сказать точно, какую территорию немцы отвели под гетто, крайне трудно, но точно известно, что территория была огорожена колючей проволокой - оно было закрытого типа. Все еврейское население было согнано туда, а условия проживания там были ужасными, и это мягко говоря.

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У фашистов был один план - полностью уничтожить гетто, поэтому массовые расстрелы для оккупантов были, к сожалению, привычным делом. По словам очевидцев, когда шли колонны людей, женщины пытались вытолкнуть из смертельного строя детей, а белорусы - прятать их.

Точно известно два места массовых расстрелов - это деревни Каменка Бобруйского района и Еловики. На территории последней сегодня стоят производственные корпуса шинного комбината. Но когда строили цеха и рылись большие котлованы, строители находили останки людей. В мемориальном комплексе в деревне Каменка стоят две тумбы, в которых, на первый взгляд, под стеклом находятся обугленные камни, но на самом деле это останки людей. Их оставили специально, чтобы все помнили зверства фашистов.

Деревню Каменка с Бобруйском разделяют 12 км. Это расстояние в годы Великой Отечественной войны стало последним для тысяч бобруйчан, прошагавших свой трагический путь к месту своей гибели. В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года вблизи деревни фашисты расстреляли более 10 тыс. узников Бобруйского гетто.

Из Бобруйского гетто в деревню пригнали мужчин, женщин, стариков и детей, а перед этим привезли 500 военнопленных из концлагеря, который располагался в Бобруйской крепости, и заставили их вырыть два 10-метровых рва, а затем их тоже расстреляли. Так ямы стали братскими могилами для евреев и военнопленных.

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По словам Натальи Яцкевич, практически в каждом населенном пункте в годы гитлеровской оккупации были созданы гетто. Где-то уничтожение евреев проводили сразу, где-то их использовали в качестве рабочей силы, потому что уже в самом начале войны вермахт начал испытывать нехватку рабочей силы. "Фронт быстро уходил на восток, и надо было налаживать инфраструктуру для жизни и деятельности оккупационных властей, и население вынуждено и должно было работать на немецкую армию", - добавила она.

Бобруйск был в подчинении тыловой группы армии. Здесь базировались 9-я группа армии вермахта, айнзацгруппы, команды СС и СД, которые убивали людей, жгли деревни, в том числе и деревню Борки, которая была сожжена в сентябре 1942-го. Карательные группы из Бобруйска тоже принимали в этом участие.

В ходе одной из самых крупных карательных операций за один день фашисты расстреляли и сожгли более 2 тыс. мирных жителей. В Бобруйске существовал и крупный пересыльный лагерь, в котором для людей создавались смертельные условия - голод, холод, болезни и, конечно, акции уничтожения. Людей в лагерь привозили на открытых платформах. До конечного пункта мало кто доезжал живым, умерших скидывали в траншеи и закапывали.

Анастасия Хмелева:

"Есть воспоминания подпольщика, Героя СССР Виктора Ливенцева. Подпольщикам необходимо было наладить связь с партизанами, для этого они пошли в район. Все это происходило в конце лета - начале осени 1941-го. Тогда подпольщики услышали лай собак и поняли, что ведут колонну военнопленных, они спрятались и увидели, как людей довели до леса, а после чего послышался звук автоматной очереди. Понятно, что эту колонну расстреляли. К сожалению, такие случаи были не единичные".

В январе 1942 года на Ванзейской конференции постановили окончательное решение еврейского вопроса - ликвидировать евреев как народ. Около 80 уничтоженных гетто в 1942-м находились в западной части Беларуси. Например, а в Брестской и Гродненской областях ликвидировали 153 гетто. В каждом из них находились от 50 до 10 тыс. человек. А до конца 1943-го практически все гетто на территории республики были уничтожены. Итоговой точкой этого массового убийства было Минское гетто - одно из самых крупных в Европе. Через него прошли около 100 тыс. жертв.

Есть в Бобруйске и уникальный мемориальный комплекс "Аллея праведников народов мира". Этот памятник увековечивает память о людях, которые во время Великой Отечественной войны, рискуя своими жизнями, спасали евреев от смерти. Она представляет собой важный символ благодарности, уважения, гуманности и мужества. Это место напоминает о трагических страницах истории, одновременно вдохновляя на сострадание и взаимопомощь.

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Аллея появилась в городе на Березине в конце 20 века, на ней установлены памятные плиты с именами тех, кто был удостоен звания "Праведник народов мира". Эти имена свидетельствуют о невероятной смелости и силе духа. Также на территории комплекса находятся информационные стенды, рассказывающие о подвиге каждого из спасателей.

"Подвиг, который сделал советский гражданин в отношении своих соседей не только еврейской национальности, которых фашист пытался уничтожить, велик. Человек брал к себе домой другого, чтобы сберечь его жизнь, и проживал ужасные дни, пока фашисты не уйдут из местности. В Бобруйском районе звание "Праведник народов мира" получили 17 человек. Это люди, отдавшие свою жизнь во благо другого человека, порой чужого человека. В целом в Беларуси насчитывается около 960 Праведников народа мира, которых признали, но эту цифру можно как минимум утроить", - считает раввин города Бобруйска Шауль Хабабо.

Шауль Хабабо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ff28c4-f898-40fc-8537-fad3501a57c4/conversions/96901a1d-9281-4a80-a4fe-db2fdef7b9f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ff28c4-f898-40fc-8537-fad3501a57c4/conversions/96901a1d-9281-4a80-a4fe-db2fdef7b9f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ff28c4-f898-40fc-8537-fad3501a57c4/conversions/96901a1d-9281-4a80-a4fe-db2fdef7b9f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04ff28c4-f898-40fc-8537-fad3501a57c4/conversions/96901a1d-9281-4a80-a4fe-db2fdef7b9f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

В городе на Березине были убиты порядка 40 тыс. мирных граждан и более 40 тыс. военнопленных. Людей пытали, расстреливали, сжигали заживо, многих угоняли в рабство. Войска 1-го Белорусского фронта полностью освободили город к 10:00 29 июня 1944 года. 20 частям и соединениям советской армии, отличившимся в ходе Бобруйской наступательной операции, было присвоено почетное наименование "Бобруйские", а трем воинам за мужество, проявленное при освобождении города, присвоено звание Героя СССР.

Под оккупацией фашистов Бобруйск был ровно три года. Это было время безмерных страданий, массовых расстрелов и героической деятельности подпольщиков, но даже в самые трудные часы людей не покидала вера в победу.