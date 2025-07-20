3.74 BYN
2.94 BYN
3.40 BYN
Узнали, как в Беларуси лекарственные растения превращают в полезные продукты
В Беларуси активно заготавливают лечебные травы. Расскажем, как природное богатство превращается в полезные продукты.
Лекарственные растения - один из самых ценных ресурсов природы. Лечебная сокровищница нашей страны поистине неисчерпаема. По данным Государственного кадастра растительного мира Беларуси, биологический запас лекарственных растений в стране составляет более 830 тыс. тонн.
Так, на природе можно не только отдохнуть, но и лекарственные растения заготовить. Мелисса, ромашка, валериана, тысячелистник - список длинный - собирай не хочу! За исключением, разумеется, особо охраняемых растений. На промышленной основе экзотическим видом земледелия в Беларуси занимаются и частные, и госпредприятия. Ароматный урожай с полей доставляют на первичную переработку. Далее - тщательная проверка сырья на качество.
Важный этап - стерилизация растительного сырья. Этому процессу на предприятии "Беласептика" - особое внимание, ведь речь идет о производстве лекарственных препаратов. Высококлассное оборудование - в приоритете.
Если входной контроль пройден успешно, то сырье допускают к производству. В аптеки и магазины ценный урожай поступает в виде фиточаев, бадов, лекарственных сборов.
Разработки на этом не заканчиваются. Так, в Аптекарском саду в 2025 году появилась новинка - синий чай.
От поля до прилавка - под строгим контролем и с бережной заботой! Ароматный и целебный букет лекарственных трав - продукт, пользующийся неизменной популярностью.