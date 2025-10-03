Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В 2025 году Березинский биосферный заповедник отмечает 100-летний юбилей

Березинский биосферный заповедник - единственная в Беларуси особо охраняемая природная территория самого высокого ранга. Уникальный комплекс, который уже 100 лет хранит первозданность дикой природы.

100 тыс. гостей из России, Латвии, Узбекистана и Египта любовались пейзажами Березинского биосферного заповедника в 2024 году, а в 2025 году такое количество путешественников встретили в заповеднике уже на начало осени.

В мире растет спрос на экологический туризм: наслаждение пением птиц, прогулки в резиновых сапогах по болотам, сафари по естественной среде обитания лесных жителей - незаменимое "все включено" для ценителей природного колорита.

Олег Шафарович, менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника:

"Группа идет индивидуально по участку, где нельзя встретить ни одного человека или населенного пункта. У нас есть конные походы от одного маленького кружочка, на который могут пойти даже дети, до двухдневного похода на лошадях. Есть и более эксклюзивные маршруты - лыжный зимний маршрут, когда мы обуваемся в настоящие охотничьи лыжи и бродим по окраинам болота, по местам, где проходит огромное количество диких животных, в том числе оленей. А также лесное сафари, где мы пересаживаемся в машину УАЗ и отправляемся с нашими охотоведами по территориям экспериментальных лесоохотничьих хозяйств".

Олег Шафарович, менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника

В заповеднике предлагается круглогодичный отдых. Маршруты разработаны с учетом особенностей каждой пары года. Увидеть первые весенние цветы, насладиться грациозностью лани и оценить масштаб деятельности речных строителей - выбор за туристом.

Столетия назад Березинский биосферный заповедник создали для охраны диких животных. В частности, тогда под угрозой исчезновения оказался речной бобр. Чтобы спасти популяцию, правительство запретило охоту, вырубку леса и начало серьезные научные исследования.

речной бобр

"Были найдены поселения на реке Березине. Ранее считалось, что на территории Беларуси, и вообще в европейской части континента, бобр был полностью истреблен. Затем эта территория была взята под охрану, что дало через время свои результаты - в итоге бобр восстановил свою численность. Березинские бобры расселились по всему Советскому Союзу", - рассказал младший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника Александр Спрингер.

младший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника Александр Спрингер

Придание Березинскому заповеднику статуса биосферного позволило проводить на его территории серьезные исследования, сейчас это важный для страны научный центр. В поле зрения ученых - естественные природные процессы и изменения климата.

Один из символов заповедной территории - бурый медведь. В тематический тур по наблюдению за косолапым животным сопровождают опытные гиды. Медведь чувствует присутствие человека за километры, и встреча с туристами не всегда входит в его планы.

"Березинский биосферный заповедник уникален тем, что это территория - ядро белорусской популяции бурого медведя, здесь самая большая численность данного вида медведей. По нашим оценкам, на территории заповедника и окружающих территориях обитает около 80-85 медведей. Также здесь обитает большая европейская пятерка - зубр, лось, олень, медведь и рысь. В Европе таких уже мест или совсем уже не осталось, или их очень мало. Мы можем похвастаться, что у нас на таком пятачке территории обитают редкие звери", - отметил Александр Спрингер.

Березинский биосферный заповедник - дом для 50 видов млекопитающих и свыше 200 видов птиц. Чтобы надежно защитить этих жителей лесов и болот, по всей его обширной территории - свыше 86 тыс. га - организовано 7 заповедных лесничеств. Эти подразделения тщательно следят за экосистемой, проводя необходимые меры по сохранению биоразнообразия.

Особую гордость заповедника составляют "дикие" участки - заповедные зоны, куда никогда не ступала нога человека. Здесь царит полная нетронутость: никаких работ, вмешательств или даже туристических троп.

Несколько лет назад на территории заповедника были найдены редкие растения - пыльцеголовник длиннолистный и фиалка топяная. Также было выявлено, что в заповеднике эталонные показатели чистоты воздуха.

Природные краски здесь разные, но всегда только естественные. Нетронутые ландшафты завораживают круглый год. Многие туристы возвращаются снова, а значит, миссия заповедника - научить человека любить все живое рядом - выполняется успешно.

Секреты Березинского заповедника: где находится административный центр заповедника и как заинтересовать природой детей? Смотрите в программе "Специальный репортаж".

Фото: berezinsky.by

