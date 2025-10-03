В 2025 году Березинский биосферный заповедник отмечает 100-летний юбилей

Березинский биосферный заповедник - единственная в Беларуси особо охраняемая природная территория самого высокого ранга. Уникальный комплекс, который уже 100 лет хранит первозданность дикой природы.

100 тыс. гостей из России, Латвии, Узбекистана и Египта любовались пейзажами Березинского биосферного заповедника в 2024 году, а в 2025 году такое количество путешественников встретили в заповеднике уже на начало осени.

В мире растет спрос на экологический туризм: наслаждение пением птиц, прогулки в резиновых сапогах по болотам, сафари по естественной среде обитания лесных жителей - незаменимое "все включено" для ценителей природного колорита.

Олег Шафарович, менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника:

"Группа идет индивидуально по участку, где нельзя встретить ни одного человека или населенного пункта. У нас есть конные походы от одного маленького кружочка, на который могут пойти даже дети, до двухдневного похода на лошадях. Есть и более эксклюзивные маршруты - лыжный зимний маршрут, когда мы обуваемся в настоящие охотничьи лыжи и бродим по окраинам болота, по местам, где проходит огромное количество диких животных, в том числе оленей. А также лесное сафари, где мы пересаживаемся в машину УАЗ и отправляемся с нашими охотоведами по территориям экспериментальных лесоохотничьих хозяйств".

Олег Шафарович, менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2fe968-c334-4679-8493-3daeb06219e1/conversions/b5675bc7-ee79-4163-829b-ec77cb155092-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2fe968-c334-4679-8493-3daeb06219e1/conversions/b5675bc7-ee79-4163-829b-ec77cb155092-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2fe968-c334-4679-8493-3daeb06219e1/conversions/b5675bc7-ee79-4163-829b-ec77cb155092-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2fe968-c334-4679-8493-3daeb06219e1/conversions/b5675bc7-ee79-4163-829b-ec77cb155092-xl-___webp_1920.webp 1920w

В заповеднике предлагается круглогодичный отдых. Маршруты разработаны с учетом особенностей каждой пары года. Увидеть первые весенние цветы, насладиться грациозностью лани и оценить масштаб деятельности речных строителей - выбор за туристом.

Столетия назад Березинский биосферный заповедник создали для охраны диких животных. В частности, тогда под угрозой исчезновения оказался речной бобр. Чтобы спасти популяцию, правительство запретило охоту, вырубку леса и начало серьезные научные исследования.

речной бобр news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75e77c83-d216-4438-bb8e-612c309d89b6/conversions/1a1e2ef3-3e97-4a85-b871-8a8519d4f274-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75e77c83-d216-4438-bb8e-612c309d89b6/conversions/1a1e2ef3-3e97-4a85-b871-8a8519d4f274-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75e77c83-d216-4438-bb8e-612c309d89b6/conversions/1a1e2ef3-3e97-4a85-b871-8a8519d4f274-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75e77c83-d216-4438-bb8e-612c309d89b6/conversions/1a1e2ef3-3e97-4a85-b871-8a8519d4f274-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Были найдены поселения на реке Березине. Ранее считалось, что на территории Беларуси, и вообще в европейской части континента, бобр был полностью истреблен. Затем эта территория была взята под охрану, что дало через время свои результаты - в итоге бобр восстановил свою численность. Березинские бобры расселились по всему Советскому Союзу", - рассказал младший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника Александр Спрингер.

младший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника Александр Спрингер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3dec3d-72e5-45a4-8fe5-427c8bb1086f/conversions/c50389c7-804f-4e89-924f-07d10d3df94b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3dec3d-72e5-45a4-8fe5-427c8bb1086f/conversions/c50389c7-804f-4e89-924f-07d10d3df94b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3dec3d-72e5-45a4-8fe5-427c8bb1086f/conversions/c50389c7-804f-4e89-924f-07d10d3df94b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3dec3d-72e5-45a4-8fe5-427c8bb1086f/conversions/c50389c7-804f-4e89-924f-07d10d3df94b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Придание Березинскому заповеднику статуса биосферного позволило проводить на его территории серьезные исследования, сейчас это важный для страны научный центр. В поле зрения ученых - естественные природные процессы и изменения климата.

Один из символов заповедной территории - бурый медведь. В тематический тур по наблюдению за косолапым животным сопровождают опытные гиды. Медведь чувствует присутствие человека за километры, и встреча с туристами не всегда входит в его планы.

"Березинский биосферный заповедник уникален тем, что это территория - ядро белорусской популяции бурого медведя, здесь самая большая численность данного вида медведей. По нашим оценкам, на территории заповедника и окружающих территориях обитает около 80-85 медведей. Также здесь обитает большая европейская пятерка - зубр, лось, олень, медведь и рысь. В Европе таких уже мест или совсем уже не осталось, или их очень мало. Мы можем похвастаться, что у нас на таком пятачке территории обитают редкие звери", - отметил Александр Спрингер.

Березинский биосферный заповедник - дом для 50 видов млекопитающих и свыше 200 видов птиц. Чтобы надежно защитить этих жителей лесов и болот, по всей его обширной территории - свыше 86 тыс. га - организовано 7 заповедных лесничеств. Эти подразделения тщательно следят за экосистемой, проводя необходимые меры по сохранению биоразнообразия.

Особую гордость заповедника составляют "дикие" участки - заповедные зоны, куда никогда не ступала нога человека. Здесь царит полная нетронутость: никаких работ, вмешательств или даже туристических троп.

Несколько лет назад на территории заповедника были найдены редкие растения - пыльцеголовник длиннолистный и фиалка топяная. Также было выявлено, что в заповеднике эталонные показатели чистоты воздуха.

Природные краски здесь разные, но всегда только естественные. Нетронутые ландшафты завораживают круглый год. Многие туристы возвращаются снова, а значит, миссия заповедника - научить человека любить все живое рядом - выполняется успешно.

Секреты Березинского заповедника: где находится административный центр заповедника и как заинтересовать природой детей? Смотрите в программе "Специальный репортаж".