В 2025 году в Беларуси определено 467 мест для отдыха у воды

Несмотря на капризы погоды, старт купальному сезону в Беларуси уже дан и с повышением температур все больше отдыхающих у водоемов. Сколько мест массового отдыха у воды определено в Беларуси в этом году, как провести летний отдых безопасно.

В 2025 году в стране определено 467 мест массового отдыха, большинство из них оборудовано детскими купальнями. На территориях вблизи водоемов дежурят около 300 спасательных постов и станций. С этого года все зоны отдыха у воды дополнительно оснащаются спасательными вышками.

Евгений Барановский, помощник министра, пресс-секретарь МЧС Беларуси:

"Настоятельно рекомендуем ответственно подготовиться к летнему купальному сезону, провести беседу со своими детьми. Используйте, пожалуйста, материалы, которые готовит МЧС. У нас красочные классные мультики, мультимедиа, которые можно использовать сегодня как для себя, так и для того, чтобы обучить своего ребенка. Нельзя ни в коем случае заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Это должно быть табу для вас, потому что максимальное количество несчастных случаев происходят именно по этой причине".

Отметим, что купание запрещено на более чем 3 тыс. водных объектов. За нарушение предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин.