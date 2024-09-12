В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период

Белорусскую армию в эти дни покидают военнослужащие срочной службы, но на смену им приходит новое пополнение. Настроение у всех практически одинаковое - на позитиве. Будущее свое и страны все видят с оптимизмом, несмотря на то что обстановка вокруг наших границ остается напряженной. А нынешним призывникам нужно будет следить за безопасностью и в ходе избирательной кампании. Подробности в проекте "Диспозиция".

Мы часто не замечаем важные события, процессы, моменты, если они рядом, в нашей спокойной стране. Просто привыкли, что громкие, захватывающие внимание потрясения - это хоть и близко, но не у нас. А ведь причина того, что молнии лишь видим, не внешние зачастую, а доморощенные. Просто спокойствие страны охраняют крепкие ребята, которым не по нраву придется, если их матери проснутся под вой сирен или бомб.

Сегодня у многих из этих парней значимый этап - выслужившие установленные сроки бойцы возвращаются домой. И это важное событие для всего государства. На долю нынешних дембелей чего только не выпало. Столько военных провокаций против нас еще не осуществлялось. И это обычные парни нивелировали диверсионные группы, сбивали чужие беспилотники, новости об этом становились мировыми. Не сбили бы, новости были бы трагическими для нас. А теперь в общество вливается здоровая сила, чтобы гражданка оставалась гражданской.

Вадим Денисенко, командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси:

"Это тот призыв, которому досталось многое, если так по-человечески сказать, выпала очень ответственная работа. Они выполняли важные задачи, особенно то, что касается охраны государственной границы. Патриоты, те, кто готов в любой момент стать на защиту Родины - это главное, что мы в них воспитали".

"Очень интересная служба была, хотя не сказал бы, что она была легкой, потому что и границу защищали, и полигоны. Полтора года служил, за это время я изменился, повзрослел, как бы я этого не хотел, но я повзрослел, стал более спокойный, где-то хладнокровный, больше начал ценить близких", - поделился командир отделения Никита Гаврилик.

Нагрузки, интенсивность занятий, вечные полевые условия. У покидающих армейский строй бойцов масса причин быть уставшими и раздраженными. Но когда ты чувствуешь, что качественно выполнил работу, нестроение иное. А они сделали, защитили. И возвращаются домой не опустошенными, а влюбленными.

В эти же дни армия принимает пополнение. Завершается осенняя призывная кампания. Насчет предстоящей службы новобранцев с уверенностью можно сказать только одно - будет еще тяжелее, чем предшественникам. Дело не только в СВО и растущей у границ мощи НАТО. Впереди президентские выборы. Многие помнят события 2020 года. И поэтому в военкоматы выстроилась очередь еще до вручения повесток. В сложный период парни хотят быть вместе со своей страной, укрепляя мир.

"Настрой позитивный, грустить точно не надо. Сам просился, приехал на отбор, прошел его успешно. Считаю, что если армия, то она должна быть строгая", - рассказал призывник Никита Матиевский.