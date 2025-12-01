В Беларуси более 500 объектов госнедвижимости можно приобрести за 1 базовую величину через аукцион

"Создана так называемая витрина объектов коммерческой недвижимости, которые предлагаются и к продаже, и к сдаче в аренду, и даже под реализацию непосредственно каких-то инвестпроектов. Это упрощенный вариант реализации инвестпроектов. Сегодня там более 6 тыс. объектов предлагается к продаже, к сдаче в аренду - 8,5 тыс., при этом у нас много понижающих коэффициентов и очень гибкая система уплаты арендной платы. Более 500 аукционов уже назначены, есть более 500 объектов, которые мы предлагаем за 1 базовую величину. Мы постоянно делаем анализ продажи объектов, если в год у нас продается 50 объектов из запланированных, то половина из проданных объектов продается за 1 базовую величину".