В Беларуси более 500 объектов госнедвижимости можно приобрести за 1 базовую величину через аукцион
В Беларуси в госсобственности находятся свыше 106 млн кв. м площадей. Из них 3,5 % не используется, а это потенциальные предприятия с новыми рабочими местами, подсобные хозяйства, жилые помещения.
Задействовать такие квадраты эффективно, вовлекая их в экономический оборот, сегодня позволяют беспрецедентные меры. Более 10 лет в стране такие объекты госнедвижимости можно приобрести за одну базовую.
Ирина Тяглова, начальник главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:
"Создана так называемая витрина объектов коммерческой недвижимости, которые предлагаются и к продаже, и к сдаче в аренду, и даже под реализацию непосредственно каких-то инвестпроектов. Это упрощенный вариант реализации инвестпроектов. Сегодня там более 6 тыс. объектов предлагается к продаже, к сдаче в аренду - 8,5 тыс., при этом у нас много понижающих коэффициентов и очень гибкая система уплаты арендной платы. Более 500 аукционов уже назначены, есть более 500 объектов, которые мы предлагаем за 1 базовую величину. Мы постоянно делаем анализ продажи объектов, если в год у нас продается 50 объектов из запланированных, то половина из проданных объектов продается за 1 базовую величину".
Благодаря этой программе в регионах развивается предпринимательская инициатива, внутренние инвестиции, создаются новые рабочие места, а главное - старая инфраструктура получает вторую жизнь.