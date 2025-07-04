В Беларуси газификация идет даже в глубинке - какие перспективы она открывает

Сделать жизнь каждой белорусской семьи комфортной - задача, которую ставит перед собой государство.

Речь идет и о крупных городах, и об отдаленных деревнях. Такими благами, как природный газ, белорусов не удивишь. Возможно, многие даже не задумываются, какие колоссальные средства тратит государство для того, чтобы в домах было тепло и уютно.

И пока во многих странах об этом могут только мечтать, Беларусь продолжает заботиться о своих жителях.

Для Романа Антуха нет лучшего места для жизни, чем агрогородок Дуниловичи. Вот и внук Дима с удовольствием приезжает из города погостить, помогает по хозяйству. Конечно, с приходом голубого топлива забот у сельчан стало меньше, а жизнь стала комфортнее.

Роман Антух, житель аг. Дуниловичи:

"Газ - это благодать. Особенно для сельской местности. Уже не приезжаешь зимой в холодный дом. У тебя тепло. Если говорить о дровишках, то кубов 25 за зиму нужно было истопить".

Жители гордятся современным агрогородком. Есть школа, почта, сеть магазинов. Дома благоустроенные, территория ухоженная. После того как здесь зажгли символический факел, перспектив, говорят, стало больше. А еще появилось желание делать место, в котором живешь, еще уютнее.

"Огромное спасибо нашему государству за заботу. Люди хорошие, культура высокая! Приятно жить здесь", - не скрывает эмоций местная жительница.

Таиса Баторы, председатель Дуниловичского сельского исполнительного комитета:

"Улучшились условия для нашего населения, это все на перспективу. А мы смотрим, чтобы и дороги были в порядке, качество дорог. Жизнь улучшается, это же комфорт".

Новые возможности для социальной сферы и промышленности

За последние три десятилетия на севере Беларуси газифицировали более 400 агрогородков и деревень. В том числе и территориально отдаленные.

Только в 2025 году в Витебской области запланировано строительство 75 километров подводящей газопроводной сети. Доступ к голубому топливу получат не только жилые дома, но и важные для людей объекты социальной сферы, сельского хозяйства и промышленности.

Александр Бранцевич, генеральный директор УП "Витебскоблгаз":

"Существует несколько государственных программ, которые помогают в финансировании и строительстве объектов. Одна из них - "Комфортное жилье и благоприятная среда", благодаря которой природный газ получают десятки населенных пунктов. Мы не забываем о газификации существующего жилищного фонда. Перспектива у нас большая, планы по газификации мы видим на несколько лет вперед, и эта работа, я уверен, будет продолжаться".

Современные технологии

Газификация news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41b5da87-5019-4fa8-af96-9cda886a113e/conversions/cbb11c3f-0b1f-482d-8b44-d14f69ac9325-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41b5da87-5019-4fa8-af96-9cda886a113e/conversions/cbb11c3f-0b1f-482d-8b44-d14f69ac9325-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41b5da87-5019-4fa8-af96-9cda886a113e/conversions/cbb11c3f-0b1f-482d-8b44-d14f69ac9325-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41b5da87-5019-4fa8-af96-9cda886a113e/conversions/cbb11c3f-0b1f-482d-8b44-d14f69ac9325-xl-___webp_1920.webp 1920w

Особый акцент делается на внедрении современных технологий в газовое хозяйство. Например, при помощи тренажера в виртуальном пространстве специалисты отрабатывают реальные повседневные задачи. А слесаря без планшета сейчас и вовсе не встретишь. Так выполнять задачи получается более оперативно и качественно.

Сергей Рябушко, заместитель директора ПУ "АйТиГаз":

"Нашими ребятами разработано свыше 60 программных комплексов. К примеру, возьмем обходчика. Придя на рабочее место, он получает задание на своем планшете. И следуя указанному маршруту, он проводит работу".