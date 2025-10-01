3.65 BYN
В Беларуси началась вакцинация от ВПЧ
В Беларусь поступила вакцина от вируса папилломы человека, отдельные штаммы которого, как известно, вызывают онкологию.
Привиться можно китайской вакциной "Цеколин" в поликлиниках и школах. Поражает вирус женщин в разном возрасте. И в зоне риска дамы 45-60 лет. Вакцинация с этого года введена в национальный календарь прививок Беларуси.
У вируса папилломы человека более 200 типов, из них 14 - высокоонкогенные. Именно они чаще всего могут спровоцировать рак шейки матки. Он не болит, не вызывает дискомфорт и развивается очень быстро.
Ежегодно в стране регистрируют более 800 новых случаев заболеваний. Вирус поражает женщин в самом разном возрасте. И в зоне риска - дамы 45-60 лет. Эффективный способ - вакцинация.
И вот они первые кадры. Уже в интервью 6-классница Алеся Алхасова рассказала, что чувствует после прививки себя хорошо.
Елена Алхасова, мама Алеси:
"Очень обрадовались, когда нам позвонила наша участковая медсестра и предложила прийти и сделать вакцину. Она появилась сейчас бесплатно, можно сделать в поликлинике. Мы не откладывая пришли, чтобы это сделать".
В 17 детскую поликлинику поступило около 400 доз китайской вакцины "Цеколин" от вируса папилломы человека прививают с самого утра. Препарат защищает сразу от самых опасных типов 16-го и 18-го, вводят его два раза – второй укол можно только через полгода.
Людмила Слайковская, главврач 17-й городской детской поликлиники Минска:
"По заявлениям законных представителей ребенка формируем заявки и еженедельно получаем со склада Белфармации данную вакцину. Мы ежедневно обновляем информацию на сайте поликлиники. Можно позвонить в регистратуру на единый номер, и там проинформируют о том, какая вакцина имеется в наличии".
"Цеколин" можно использовать в возрасте с 9 до 45 лет. Пока же бесплатно вакцинируют только с 11 лет. Возможно, в перспективе за счет бюджета будут прививать девочек и старше. По такому принципу шли другие страны, постепенно расширяя возможный возраст. В странах, где вакцинация внедрена, наблюдается значительное снижение заболеваемости.
Сергей Мавричев, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
"Противопоказания к вакцинации такие же общие, как и к любой другой вакцине. Каких-то специфических проявлений, осложнений или побочных действий этой вакцины нет. Это доказано уже путем множества исследований - как на уровне самой ВОЗ, так и каждая страна сама проводила исследования, нет никаких доказательств тому, что эта вакцина может привести к каким-то необратимым последствиям и осложнениям".
Октябрь-ноябрь - оптимальный период для прививок
В целом, осень - это начало сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Абсолютно ожидаемо. И пока не пришел грипп, сейчас время для прививок. На выбор три вакцины.
Светлана Нечай, замминистра здравоохранения Беларуси:
"Заболеваемость респираторными инфекциями подрастает. По отношению к предыдущей неделе это где-то порядка плюс 15 %. Говоря о структуре, это стандартный набор негриппозных вирусов: парагрипп, аденореспираторно-синцитиальный вирус, коронавирус".
И говоря о ковиде, который, кстати, тоже стал сезонным - новый подвид "Стратус" не вызывает более тяжелого течения болезни. Отличительная его черта - осиплость голоса. В большинстве случаев - температура.
Защитить организм от серьезных заболеваний можно, к тому же национальный календарь прививок в этом году пополнили вакцинациями против пневмококковой инфекции, коклюша и ВПЧ. А дальше - выбор каждого.