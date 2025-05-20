В Беларуси намерены принять новую стратегию обращения с отходами и определить единого регулятора

В Беларуси хотят принять новую стратегию обращения с отходами и определить единого регулятора. Об этом говорили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, сообщает БЕЛТА.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк доложил о разработке в стране единой стратегии обращения с отходами производства и потребления. "Такой документ по состоянию на сегодня разработан", - констатировал он. Кроме того, при Минприроды создан координационный совет по обращению с отходами, в который вошли представители науки, бизнеса, местных органов власти, заинтересованных организаций. "Мы учли все возможные замечания, - сказал министр. - Стратегия вынесена на общественное обсуждение. Поступают определенные вопросы, в том числе и от граждан, которые мы учитываем. И в ближайшее время, после определенной доработки, стратегия будет внесена на рассмотрение в правительство".