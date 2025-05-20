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В Беларуси намерены принять новую стратегию обращения с отходами и определить единого регулятора
В Беларуси хотят принять новую стратегию обращения с отходами и определить единого регулятора. Об этом говорили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, сообщает БЕЛТА.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк доложил о разработке в стране единой стратегии обращения с отходами производства и потребления. "Такой документ по состоянию на сегодня разработан", - констатировал он. Кроме того, при Минприроды создан координационный совет по обращению с отходами, в который вошли представители науки, бизнеса, местных органов власти, заинтересованных организаций. "Мы учли все возможные замечания, - сказал министр. - Стратегия вынесена на общественное обсуждение. Поступают определенные вопросы, в том числе и от граждан, которые мы учитываем. И в ближайшее время, после определенной доработки, стратегия будет внесена на рассмотрение в правительство".
Как пояснил Сергей Масляк, в новом документе планируется объединить другие документы по данной тематике. "Сегодня в стране вопросы обращения с отходами отражены в шести стратегиях и четырех концепциях. Надо аккумулировать это все в единый документ и дать возможность определить единый орган в лице Минприроды, - объяснил он необходимость разработки и принятия новой стратегии. - Это даст свои результаты в ближайшее время. Я за эти вопросы буду головой отвечать".