В Беларуси обозначат еще 230 мест, где велосипедисты смогут не спешиваться

В Беларуси дополнительно будет обозначено 230 мест, где велосипедисты смогут не спешиваться. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков, пишет БЕЛТА.

Виктор Ротченков отметил, что вопрос спешивания велосипедистов на пешеходных переходах стал одной из самых обсуждаемых норм измененных с 1 сентября правил дорожного движения.

"Мы провели дополнительную работу по обозначению мест, где велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности не требуется спешивание. Эти места согласно ПДД мы обозначаем либо велосветофорами, регулирующими движение транспорта, либо информационными табличками. На сегодняшний день в Республике Беларусь дополнительно обозначено уже 376 таких мест, из которых 190 расположены в Минске. В кратчайшие сроки будут дополнительно обозначены еще 230 мест, из них 70 - в столице", - рассказал он.

Начальник подчеркнул, что это позволит велосипедистам составлять маршруты, где они смогут безопасно пересекать проезжую часть на велосипеде, не спешиваясь и соблюдая правила дорожного движения. "Места, которые мы обозначаем информационными табличками или велосветофорами, являются безопасными, то есть там отсутствует конфликт между транспортом и велосипедистами или пешеходами", - добавил Виктор Ротченков.

Он также обратил внимание на то, что в правилах не указана ситуация с пересечением тротуара, которое не обозначено ни пешеходным переходом, ни велодорожкой. "В этом случае я хотел бы напомнить велолюбителям, что они имеют право не спешиваться, но при этом обязаны уступать дорогу транспорту", - заключил начальник.