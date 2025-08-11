В Беларуси поменялся порядок процедуры госзакупки из одного источника в электронном формате

"Постановление пока ограничено обязанностью проведения процедуры в электронном виде либо на электронной торговой площадке только по двум основаниям - когда конкурентная процедура не состоялась, либо произошли малые закупки, т.е. ориентировочной стоимостью годовой потребности до 500 базовых величин. Но это только начало, я думаю, что сегодня уже определено право использовать электронную торговую площадку для проведения иных процедур закупок из одного источника, но дальнейший процесс трансформации будет направлен на то, чтобы все закупки из одного источника тоже перешли в электронный вид".