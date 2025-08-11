3.72 BYN
В Беларуси поменялся порядок процедуры госзакупки из одного источника в электронном формате
В Беларуси изменен порядок проведения процедуры госзакупки из одного источника, а именно бумажный формат меняется на электронный. Это предусмотрено соответствующим постановлением Совета Министров, которое вступило в силу 10 августа.
О новациях рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Новые подходы позволяют повысить прозрачность и гласность госзакупок, также на цифровой площадке участвовать в процедурах может большее количество компаний.
Наталья Василевская, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Постановление пока ограничено обязанностью проведения процедуры в электронном виде либо на электронной торговой площадке только по двум основаниям - когда конкурентная процедура не состоялась, либо произошли малые закупки, т.е. ориентировочной стоимостью годовой потребности до 500 базовых величин. Но это только начало, я думаю, что сегодня уже определено право использовать электронную торговую площадку для проведения иных процедур закупок из одного источника, но дальнейший процесс трансформации будет направлен на то, чтобы все закупки из одного источника тоже перешли в электронный вид".
Согласно постановлению, торговыми площадками для проведения процедур закупок из одного источника определены Национальный центр маркетинга и Белорусская универсальная товарная биржа.