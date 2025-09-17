3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
В Беларуси продлевают сроки нахождения польских фур на 10 дней
Польский бизнес оказался заложником действий правительства своей же страны. По вине Польши на белорусской территории осталось 1 453 грузовика с польской регистрацией. Эти машины не успели выехать до закрытия границы.
При этом их выезд возможен только через белорусско-польский участок. Срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС уже истекает, и наша таможня имеет право их изъять. Впрочем, в Государственном таможенном комитете принято решение о продлении срока для польских фур еще на 10 дней.
Андрей Большаков, заместитель председателя ГТК Беларуси:
"Исходя из принципов добрососедства и идя навстречу польскому бизнесу, Государственный таможенный комитет принял решение о продлении нахождения польских фур на территории Беларуси сроком еще на 10 дней. Это очередная возможность для польских властей принять решение в интересах своих же людей. Для продления срока перевозчику необходимо обратиться в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится транспортное средство".
Как отметили в таможне, дальнейшие решения будут приниматься по истечении указанного 10-дневного срока.