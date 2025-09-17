В Беларуси продлевают сроки нахождения польских фур на 10 дней

Польский бизнес оказался заложником действий правительства своей же страны. По вине Польши на белорусской территории осталось 1 453 грузовика с польской регистрацией. Эти машины не успели выехать до закрытия границы.



При этом их выезд возможен только через белорусско-польский участок. Срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС уже истекает, и наша таможня имеет право их изъять. Впрочем, в Государственном таможенном комитете принято решение о продлении срока для польских фур еще на 10 дней.