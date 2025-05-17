В Беларуси растет интерес к международному обмену студентами

В Беларуси растет интерес к программам академической мобильности. Студенты и преподаватели из разных стран приезжают учиться, делиться опытом и открывать для себя новые возможности. Рассказываем, какие перспективы есть у международного обмена и как белорусские вузы привлекают зарубежных студентов.

Уехать за тысячи километров, чтобы учиться. Международный обмен студентами и преподавателями активно набирает популярность в Беларуси.

Ильвина Зарипова приехала обучаться в весеннем семестре в Минск из Ростова-на-Дону. Ранее девушка была знакома с Беларусью лишь заочно. Получив грант на международное обучение, решила, что надо ехать.

Олеся Боровкова приехала по обмену из Казахстана уже во второй раз. К слову, ранее брат Олеси переехал жить в Беларусь. Сейчас студентка учится в БГПУ по специальности "дошкольное образование" и проходит практику в белорусском детском саду.

Студенческая мобильность включает в себя краткосрочные обучающие семинары, летние и зимние школы, стажировки, а также курсы лекций в вузах.

Главное преимущество международного обмена - знакомство с другой культурой, возможность завести друзей, поделиться опытом и знаниями. Только в первом квартале нового года более 300 белорусов приняли участие в программах мобильности.

Белорусские учреждения образования активно реализуют с вузами-партнерами и совместные образовательные программы с возможностью получения двойного диплома.

Людмила Кожуховская, проректор Республиканского института высшей школы:

"На сегодняшний день зарегистрированы более 200 таких образовательных программ. Это прекрасная возможность получить двойной диплом и опыт обучения за рубежом. Программы реализуются, как правило, в формате 2+2 или 3+1, цифры соответствуют годам обучения в белорусском вузе и в вузе-партнере".

Максим Тютеньков, преподаватель журфака БГУ, в рамках такой программы мобильности сейчас ведет занятия в Хэнаньском университете Китайской Народной Республики.

В белорусских вузах обучаются около 35 тыс. иностранных студентов из 124 стран мира. Ежегодный прирост числа зарубежных учащихся составляет в среднем 1,5 тыс. человек, а в новом учебном году количество иностранных студентов увеличилось почти на 4 тыс.