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В Беларуси стартовал сезон летнего оздоровления и отдыха школьников
В Беларуси стартовал сезон летнего оздоровления и отдыха школьников. Только в Минске за три месяца каникул путевку в увлекательную смену получат более 78 тысяч ребят. На выбор различные профили и форматы: загородные, палаточные, передвижные, круглосуточные и только с дневным пребыванием.
Всего в летнем оздоровительном сезоне в столице будут работать более 400 лагерей. Из них 28 - в лесном массиве. Отдых предлагают и на базе учреждений дополнительного образования детей и молодежи.
Лето для многих ребят это и возможность получить первый опыт работы и неплохую зарплату в студотряде. На выбор в этом трудовом семестре - почти 58 тысяч мест, в частности, в составе сервисных, педагогических, экологических, аграрных, строительных команд.