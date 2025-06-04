В Беларуси стартовал сезон летнего оздоровления и отдыха школьников. Только в Минске за три месяца каникул путевку в увлекательную смену получат более 78 тысяч ребят. На выбор различные профили и форматы: загородные, палаточные, передвижные, круглосуточные и только с дневным пребыванием.

Всего в летнем оздоровительном сезоне в столице будут работать более 400 лагерей. Из них 28 - в лесном массиве. Отдых предлагают и на базе учреждений дополнительного образования детей и молодежи.