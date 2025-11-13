В Брестской крепости реставрируют монумент "Мужество"

В Брестской крепости ведутся работы по проекту Союзного государства. Среди немалого списка мероприятий - обновление главного монумента "Мужество". Реставрация началась в середине лета и уже приближается к завершению.

К слову, построили памятник 54 года назад. Его высота - более 30 метров, а длина - свыше 50. Состоит железобетонная конструкция примерно из двухсот частей.

Тимофей Карпов, главный инженер ОАО "Брестреставрация":

"Последний капитальный ремонт выполнялся в 2005 году. И в результате обследования железобетонных конструкций выполнен проект. В первую очередь мы полностью очистили монумент "Мужество" от лишайников, грибков, наслоений, которые в течение времени появились, трещин. Сейчас готовимся к покраске".

"Мы находимся в середине реализации проекта Союзного государства 24-26 года по проведению работ в мемориальном комплексе. Полностью завершены работы на казематах главного входа и реконструкция самого главного входа. У нас полностью сделаны северные ворота. И сегодня многие работы продолжаются. Многие будут завершены уже к концу этого года", - рассказала Елена Митюкова, замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".