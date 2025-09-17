В День народного единства в Бресте прошел митинг

В Бресте День народного единства начался торжественным митингом и возложением цветов к памятнику в городском парке культуры и отдыха.

Здесь покоятся 46 воинов Красной армии, отдавших свои жизни в 1939 году. Они защищали белорусскую землю от поляков. Рядом с ними имена героев Советского Союза, освободивших Брест от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной.

Геннадий Иванчин, директор Брестского областного лицея им. П. М. Машерова:

"Только единство народа помогает выстоять, только единство народа является гарантией нашей независимости и суверенитета, поэтому сейчас как никогда очень важно не просто понимать внутри, что мы едины, но и говорить об этом громко. Мы едины, мы белорусы, мы вместе".

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:

"Это праздник, который объединяет весь народ. Мы едины, мы непобедимы. А армия всегда с народом, потому что вместе мы строим, вместе мы учимся, вместе мы будем защищать родину от различных врагов".

Олег Мурашев, генеральный консул России в Бресте:

"В рамках Союзного государства мы вместе гордимся историей Беларуси. Мы отмечаем этот праздник и, конечно, поздравляем всех граждан Республики Беларусь с этим замечательным праздником".