В ЕАЭС разработано 38 турмаршрутов, включающих 400 туристических объектов

" В рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) имеется формат общения с туристическими ассоциациями. Есть и большая заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере туризма. В 2024 году был подготовлен доклад, который совместно составляли страны и туристические ассоциации. Уже сформированы 38 туристических маршрутов, связывающих страны ЕАЭС друг с другом ", - рассказал эксперт.

В 38 туристических маршрутов включено более 400 туристических объектов, которые затрагивают все страны "пятерки". Кстати, по оценкам международных экспертов, 70 % туристов выбирают для посещения объекты, находящиеся в пределах 4-5 часов полета. А это как раз относится к географии стран ЕАЭС, поэтому союз обладает преимуществом для сотрудничества.

Кроме этого, страны - наблюдатели ЕАЭС (например, Куба) заинтересованы в сотрудничестве по линии туризма. "В настоящее время мы приступили к созданию информационного туристического ресурса, который поможет людям узнать, какие события происходят на пространстве Евразийского союза", - поделился Ернар Бакенов. По его словам, ресурс также будет полезен и для туристических операторов, которые смогут взаимодействовать друг с другом и насыщать свои программы и маршруты таким образом, чтобы сделать их востребованными.