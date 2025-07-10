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В ЕАЭС разработано 38 турмаршрутов, включающих 400 туристических объектов
Рынок ЕАЭС огромный, он интересен производственникам, но развивается ли внутри союза сфера туризма? На этот вопрос в "Актуальном интервью" ответил директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕАЭС Ернар Бакенов.
"В рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) имеется формат общения с туристическими ассоциациями. Есть и большая заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере туризма. В 2024 году был подготовлен доклад, который совместно составляли страны и туристические ассоциации. Уже сформированы 38 туристических маршрутов, связывающих страны ЕАЭС друг с другом", - рассказал эксперт.
Факт
В 38 туристических маршрутов включено более 400 туристических объектов, которые затрагивают все страны "пятерки". Кстати, по оценкам международных экспертов, 70 % туристов выбирают для посещения объекты, находящиеся в пределах 4-5 часов полета. А это как раз относится к географии стран ЕАЭС, поэтому союз обладает преимуществом для сотрудничества.
Кроме этого, страны - наблюдатели ЕАЭС (например, Куба) заинтересованы в сотрудничестве по линии туризма. "В настоящее время мы приступили к созданию информационного туристического ресурса, который поможет людям узнать, какие события происходят на пространстве Евразийского союза", - поделился Ернар Бакенов. По его словам, ресурс также будет полезен и для туристических операторов, которые смогут взаимодействовать друг с другом и насыщать свои программы и маршруты таким образом, чтобы сделать их востребованными.