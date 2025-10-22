В ГАИ напомнили, как отличить фейковый штраф от настоящего

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45185922-0e43-4f09-804b-23315c396f2e/conversions/3427f1b1-5572-43f4-9d84-4ce52109b6ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45185922-0e43-4f09-804b-23315c396f2e/conversions/3427f1b1-5572-43f4-9d84-4ce52109b6ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45185922-0e43-4f09-804b-23315c396f2e/conversions/3427f1b1-5572-43f4-9d84-4ce52109b6ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45185922-0e43-4f09-804b-23315c396f2e/conversions/3427f1b1-5572-43f4-9d84-4ce52109b6ed-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков рассказал, как различить фейковый и настоящий штраф за нарушение ПДД, пишет БЕЛТА.

Он обратил внимание на то, что Госавтоинспекция никогда не направляет информацию о привлечении к ответственности с указанием штрафа через мессенджеры Viber или Telegram. Для этого используется только мобильная связь и СМС-сообщения. "При этом не указывается никакая сумма штрафа - это исключено. И не указывается порядок его оплаты", - отметил Виктор Ротченков.