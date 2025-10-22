3.68 BYN
В ГАИ напомнили, как отличить фейковый штраф от настоящего
Начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков рассказал, как различить фейковый и настоящий штраф за нарушение ПДД, пишет БЕЛТА.
Он обратил внимание на то, что Госавтоинспекция никогда не направляет информацию о привлечении к ответственности с указанием штрафа через мессенджеры Viber или Telegram. Для этого используется только мобильная связь и СМС-сообщения. "При этом не указывается никакая сумма штрафа - это исключено. И не указывается порядок его оплаты", - отметил Виктор Ротченков.
В случае получения СМС со штрафом любой гражданин Республики Беларусь может зайти на сайт МВД, зарегистрироваться и в своем личном кабинете посмотреть информацию об этом штрафе. "Также портал "Е-паслуга" позволяет зарегистрироваться и просмотреть информацию о привлечении ко всей административной ответственности, не только по Госавтоинспекции. Все эти данные можно увидеть на этом же портале", - рассказал начальник.