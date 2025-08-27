3.69 BYN
В Гомельской детской больнице появилось новое оборудование от Белоруснефти
В Гомельской областной детской клинической больнице появилось современное оборудование от Белоруснефти. Ежегодно в среднем 200 детей проглатывают мелкие предметы. Новые видеогастро- и видеобронхоскопы помогут врачам единственного в регионе эндоскопического центра оказывать квалифицированную помощь, когда счет идет на минуты.
"Это оборудование экспертного класса. Аппарат позволяет извлекать предметы именно гибким методом, он более щадящий. Помимо этого, у нас на потоке диагностика заболеваний дыхательных путей. И чтобы подтвердить или исключить диагноз, используется диагностическая гибкая бронхоскопия", - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы Артур Карпович.
Современное оборудование позволит расширить возможности диагностики и значительно улучшить качество помощи детям.