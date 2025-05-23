В МИД Беларуси отреагировали на немецкие танки у границ страны

В МИД Беларуси отреагировали в соцсети Х на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу размещения в Литве немецкой бронетанковой бригады, сообщает БЕЛТА.

"В последний раз, когда немецкие танки подходили к границам Беларуси, они принесли оккупацию, выжженную землю и пепел миллионов жертв. Беларусь помнит. Мы способны отстоять свой суверенитет. Тогда, как и сейчас, простые люди не хотели принимать чужие армии - лишь предатели встречали их с распростертыми объятиями", - отметили в МИД, прокомментировав публикацию немецкого канцлера.

"Самые мрачные страницы истории предостерегают: не путайте милитаризацию с безопасностью. Если Европа стремится к прочному миру, пусть выберет диалог вместо военного развертывания, отдающего эхом прошлого", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось БЕЛТА, руководство ФРГ приняло решение начать формирование танковой бригады в Литве. Это будет первая постоянно дислоцированная за рубежом танковая бригада Германии со времен Второй мировой войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус приняли участие в первом торжественном построении 45-й танковой бригады в центре Вильнюса. В данный момент, как утверждают в Bloomberg, в балтийской стране размещено 400 солдат из Германии. К концу 2025 года их станет еще на 100 больше.

При этом ФРГ активно забирает на себя бразды правления военным контингентом Североатлантического альянса в Литве. В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в этой стране будут подчинены 45-й танковой бригаде ФРГ. Ее численность к концу 2027 года достигнет 5 тыс. человек.