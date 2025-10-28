В Минске открылся новый современный корпус пансионата "Гармония"

В Беларуси в преддверии Дня Октябрьской революции традиционно обновляют и вводят в строй ряд важных социальных объектов. Один из них 28 октября появился в Минске. Свои двери распахнул новый современный корпус пансионата "Гармония".

Открытие для города таких социальных объектов стало уже доброй традицией. Это отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Поздравить коллектив и постояльцев пансионата приехали также руководство города и представители профильных ведомств.

Эльмира Шерметова, директор ГУ "Минский городской социальный пансионат Гармония":

"Сегодня мы от города получили замечательный подарок - новый корпус на 342 человека. Здесь созданы самые современные условия для полноценной и качественной жизни наших подопечных. На сегодняшний день здесь проживают инвалиды I и II групп, которые лишены дееспособности в связи со своими заболеваниями".

К услугам пациентов стоматологические кабинеты, кабинет психологической разгрузки и релаксации, а также современный физиотерапевтический кабинет. Поддерживать физическую форму позволяют тренажерный и спортивный залы.

Особое внимание уделяется организации досуга проживающих: работают компьютерные классы, библиотека и творческие мастерские.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Мы сегодня увидели полноценную базу, которая оснащена круглосуточным медицинским постом и полным штатом медицинских сотрудников. Это профильное учреждение, поэтому здесь работают врачи-психиатры и терапевты общего профиля. Мы прекрасно понимаем, что это тот уровень социального учреждения, который должен сегодня быть".