В Минске почтили память жертв блокады Ленинграда

"Мне было почти 2 года, когда началась блокада Ленинграда. 8 сентября немцы разбомбили Бадаевские склады с продовольствием - так началась блокада. А потом начались самые страшные дни. Сначала был холод, не было воды, света, тепла, и все это 872 дня. Это не то что выживаемость, тогда невозможно было ни о чем думать, кроме еды. Просто спишь и видишь кусок хлеба. Сам я стал спортивным врачом, поэтому всегда призываю беречь себя", - вспомнил председатель Минской городской общественной организации "Защитники и жители блокадного Ленинграда" Валерий Нейман.