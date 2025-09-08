3.70 BYN
В Минске почтили память жертв блокады Ленинграда
872 дня мужества, голода и ужасов войны. 8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда. В Минске на площади Победы прошел символический митинг-реквием.
Свидетели страшных событий, молодежь и школьники собрались у Вечного огня, чтобы почтить минутой молчания память всех, кто пострадал в годы военного лихолетья. К обелиску и постаменту "Город-герой Ленинград" участники возложили цветы.
"Мне было почти 2 года, когда началась блокада Ленинграда. 8 сентября немцы разбомбили Бадаевские склады с продовольствием - так началась блокада. А потом начались самые страшные дни. Сначала был холод, не было воды, света, тепла, и все это 872 дня. Это не то что выживаемость, тогда невозможно было ни о чем думать, кроме еды. Просто спишь и видишь кусок хлеба. Сам я стал спортивным врачом, поэтому всегда призываю беречь себя", - вспомнил председатель Минской городской общественной организации "Защитники и жители блокадного Ленинграда" Валерий Нейман.
8 сентября маршрут памяти наследников Победы привычный. В крипте храма-памятника в честь Всех Святых прозвучала молитва за упокоение жертв и героев Великой Отечественной войны. К слову, в Минске сейчас проживают менее 70 человек, которые выдержали блокаду Ленинграда.