В Минске подъезды преображаются благодаря инициативе жильцов
Чистота начинается с порога. Во Фрунзенском районе Минска активно преображаются подъезды не только силами коммунальных служб, но и благодаря инициативе самих жильцов. Некоторые дома уже стали образцом для других.
Преобразить обычный участок земли в райский уголок - задача не из простых. Но во Фрунзенском районе это становится реальностью. Здесь активно проводят ремонт подъездов и капитальное обновление жилого фонда. В графике районного ЖКХ № 2 - 240 подъездов. За 9 месяцев 180 из них уже преобразились. 45 из которых - благодаря инициативе самих жильцов.
И результат не заставляет себя ждать. В доме № 70 на Одоевского подъезд буквально преобразился. Приятный цвет стен, аккуратные почтовые ящики, чистота и уют - все это заслуга инициативных жителей. В результате - первое место в конкурсе "Образцовый подъезд".
Ксения Солонович, жительница г. Минска, решила преобразить свой подъезд в начале года. Вместе с соседями за три недели они не только сделали косметический ремонт, но и создали атмосферу уюта и комфорта.
Стоит добавить, что внимание уделяется не только текущим работам. В 2025 году запланирован капитальный ремонт 17 домов, которые являются объектами историко-культурной ценности. Это подтверждает стремление города сохранять свое архитектурное наследие, не забывая о модернизации. Ведь настоящее и будущее должны идти рука об руку.