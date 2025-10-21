В Минске подъезды преображаются благодаря инициативе жильцов

Чистота начинается с порога. Во Фрунзенском районе Минска активно преображаются подъезды не только силами коммунальных служб, но и благодаря инициативе самих жильцов. Некоторые дома уже стали образцом для других.

Преобразить обычный участок земли в райский уголок - задача не из простых. Но во Фрунзенском районе это становится реальностью. Здесь активно проводят ремонт подъездов и капитальное обновление жилого фонда. В графике районного ЖКХ № 2 - 240 подъездов. За 9 месяцев 180 из них уже преобразились. 45 из которых - благодаря инициативе самих жильцов.

И результат не заставляет себя ждать. В доме № 70 на Одоевского подъезд буквально преобразился. Приятный цвет стен, аккуратные почтовые ящики, чистота и уют - все это заслуга инициативных жителей. В результате - первое место в конкурсе "Образцовый подъезд".

Ксения Солонович, жительница г. Минска, решила преобразить свой подъезд в начале года. Вместе с соседями за три недели они не только сделали косметический ремонт, но и создали атмосферу уюта и комфорта.