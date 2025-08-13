В Минске появился новый веломаршрут с аудиогидом

Его можно преодолеть как на велосипеде, так и пешком. Возле каждого объекта находятся таблички с QR-кодами, которые можно отсканировать и прослушать аудиогид с информацией о каждом знаковом месте.

"Множество объектов, столичный веломаршрут окольцован. Можно начинать с любой точки города, с той таблички, где будет она установлена, и проехать 5-6 километров, либо посетить уже другие части города и проехать на велосипеде. Мы его разрабатывали, это был и конкурс "Столичный веломаршрут для детей". Конечно же, мы хотели бы, чтобы использовался он и в шестой школьный день, и в школах, и в учреждениях образования для того, чтобы не только гости столицы, но и минчане, дети, учащиеся смогли посетить город".