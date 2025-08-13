3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Минске появился новый веломаршрут с аудиогидом
В Минске появился новый веломаршрут с аудиогидом, приуроченный ко Дню города. Он охватывает 80 исторических, промышленных и культурных объектов в 9 районах столицы. Протяженность маршрута 70 км.
Его можно преодолеть как на велосипеде, так и пешком. Возле каждого объекта находятся таблички с QR-кодами, которые можно отсканировать и прослушать аудиогид с информацией о каждом знаковом месте.
Для любителей истории и культуры подготовлены экскурсии на любой вкус: "История и современность Советского района", "Путешествие по первому микрорайону Минска", "От школьной скамьи до Нобелевской премии".
Велопрогулки с аудиогидом доступны для жителей и гостей столицы.
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск":
"Множество объектов, столичный веломаршрут окольцован. Можно начинать с любой точки города, с той таблички, где будет она установлена, и проехать 5-6 километров, либо посетить уже другие части города и проехать на велосипеде. Мы его разрабатывали, это был и конкурс "Столичный веломаршрут для детей". Конечно же, мы хотели бы, чтобы использовался он и в шестой школьный день, и в школах, и в учреждениях образования для того, чтобы не только гости столицы, но и минчане, дети, учащиеся смогли посетить город".
Кроме того, Минская область активно развивает велоинфраструктуру. К услугам велосипедистов 88 велодорожек протяженностью 370 километров, 30 маршрутов, 36 пунктов проката и 30 стоянок. Велосипед стал настоящим символом здорового образа жизни для жителей центрального региона.