В Минске пресекли деятельность незарегистрированной клиники

Работники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля совместно со следователями пресекли деятельность незарегистрированной клиники, которая без лицензии оказывала медуслуги по стабилизации организма после алкогольной интоксикации. Для выезда к пациентам нанимали действующих и бывших врачей. Рекламу размещали в интернете, используя поддельные сайты.

За 2 года работы, по предварительным подсчетам, получен незаконный доход на сумму более 100 тыс. долларов.

Среди организаторов незаконного бизнеса, по материалам дела, 3 человека: белорус и двое россиян. Работали по всей Беларуси. Звонки принимали и обрабатывали в Минске по телефонам, оставленным на поддельных сайтах. Далее к клиентам приезжали действующие медики (были и те, кто уже в этой сфере и не работает). За оказанную услугу брали от 200 до 250 рублей.

Были и случаи, когда одни и те же клиенты обращались за услугами не один раз. Но в последующие разы заявка поступала уже напрямую медикам, минуя посредников. Все медикаменты, которые использовались в работе, рассказывают специалисты, продаются в аптеках без рецепта. И о специализированной помощи здесь речи не идет.

Организаторов, которые, по сути, пользовались состоянием людей и обещали им полную анонимность, интересовали только деньги. Осознавать всю серьезность такой ситуации, именно то, что услуги оказываются нелицензированной клиникой, пациенты вряд ли могли.