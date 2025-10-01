Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске проходит форум "Молодежные дни Екатеринбурга"

Молодежный форум объединил Минск и Екатеринбург - участники встретились на одной из самых значимых локаций столицы - Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

В программе - диалог поколений, а также показ спектакля "С чего начинается Родина" от театральной студии из Екатеринбурга. Молодежь двух городов планирует разработать совместный проект по сохранению памяти поколений.

Артем Груша, начальник отдела по идеологической и воспитательной работе Института современных знаний им. А. М. Широкова:

"Главная наша цель - объединиться и сохранить ту память, которую зарождали наши предки. За то, что они воевали и дали нам возможность сегодня жить под мирным небом. Мы хотим увидеть, как реализованные нами проекты работают в Екатеринбурге, поделиться своими наработками, а также создать совместный проект, который будет нас объединять ежегодно".

Также по программе молодежного форума состоятся презентация опыта и наработок библиотек двух городов, визиты в центр дополнительного образования "Контакт", во Дворец детей и молодежи и в Национальны детский технопарк.

