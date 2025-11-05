В Минске разрабатывают проект четвертой линии метро

В Минске появится новая кольцевая, но уже под землей. Проект круговой четвертой ветки Минского метрополитена - в разработке архитекторов.

4 участка, 6 пересадочных станций будут предусмотрены на этой линии. Осуществлять перевозку пассажиров будут современные составы. Трасса кольцевой в основном пройдет вдоль второго транспортного кольца. Вводить в эксплуатацию новую линию подземки будут поэтапно.