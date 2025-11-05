3.68 BYN
В Минске разрабатывают проект четвертой линии метро
Автор:Редакция news.by
В Минске появится новая кольцевая, но уже под землей. Проект круговой четвертой ветки Минского метрополитена - в разработке архитекторов.
4 участка, 6 пересадочных станций будут предусмотрены на этой линии. Осуществлять перевозку пассажиров будут современные составы. Трасса кольцевой в основном пройдет вдоль второго транспортного кольца. Вводить в эксплуатацию новую линию подземки будут поэтапно.
На новые рельсы становится и движение в сторону национального аэропорта. Из Минска-Пассажирского туда будут ходить скоростные поезда. Масштабное строительство недалеко от Смолевичского района началось. На участке идут подготовительные работы. Ожидается, что общая длина маршрута составит 42 км, время в дороге - 30 минут.