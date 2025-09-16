В Минске состоялось торжественное собрание "Единство народа в памяти поколений"

"Это одна из площадок, где мы можем обменяться мнениями, воспоминаниями, высказать свою точку зрения на дальнейшее развитие и работы в том числе в плане патриотического воспитания, в общем воспитательной работы, в плане развития страны и пообщаться напрямую люди старших поколений и, соответственно, молодые люди. На сегодняшний день мы видим, что у нас на юге вооруженный конфликт, что у нас на западе возле наших границ бряцают оружием. И нас же не пытаются услышать, нам просто пытаются навязать определенную точку зрения. Очень много исторических фактов умалчивают. А мы именно хотим донести до нашей молодежи эти исторические факты, эти исторические события и рассказать им о том, что подвигами своих дедов и отцов надо гордиться, их надо помнить".