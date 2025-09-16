3.64 BYN
В Минске состоялось торжественное собрание "Единство народа в памяти поколений"
Сила нации - в ее единстве, а единство - в памяти о героическом прошлом. В Минске состоялось торжественное собрание Всебелорусского патриотического форума "Единство народа в памяти поколений".
Зал Дома офицеров собрал 600 человек - это школьники, студенты, педагоги, представители общественных объединений и органов власти со всей страны. В центре обсуждения - историческая память и преемственность поколений. Отдельный акцент сделали на молодежи, которая продолжит дело своих предков.
Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:
"Это одна из площадок, где мы можем обменяться мнениями, воспоминаниями, высказать свою точку зрения на дальнейшее развитие и работы в том числе в плане патриотического воспитания, в общем воспитательной работы, в плане развития страны и пообщаться напрямую люди старших поколений и, соответственно, молодые люди. На сегодняшний день мы видим, что у нас на юге вооруженный конфликт, что у нас на западе возле наших границ бряцают оружием. И нас же не пытаются услышать, нам просто пытаются навязать определенную точку зрения. Очень много исторических фактов умалчивают. А мы именно хотим донести до нашей молодежи эти исторические факты, эти исторические события и рассказать им о том, что подвигами своих дедов и отцов надо гордиться, их надо помнить".
Кульминацией собрания стало вручение благодарностей. Их удостоены учреждения образования, чья работа направлена на патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Среди награжденных - представители Минска, Могилева, Борисова и многих других городов страны.