В Минске в 2025 году уже ввели в эксплуатацию около 370 тыс. кв. м жилья

В Минске в 2025 году введено в эксплуатацию около 370 тыс. кв. м жилья. Это больше половины от запланированного объема.

Сейчас в столице строится свыше 90 многоэтажек. Всего же возведут более 700 тыс. кв. м. Из них - около 80 тыс. для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

А до конца года в планах открытие трех новых поликлиник: детской и взрослой в комплексе "Минск-Мир", еще одной детской в микрорайоне Лошица.

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

"Сейчас ведется строительство 6-й городской клинической больницы, клинического инфекционного диспансера на Долгиновском тракте. Ведется также строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Сокол". Работа в данном направлении будет продолжена".