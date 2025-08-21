Место, где сосредоточены интеллект и инновационные технологии ради выпуска полезной в экономике продукции. В Минске в ближайшие годы появится несколько новых технопарков.

Пока же среди промышленных кластеров тон задает Минский городской технопарк и его новейшая площадка на Партизанском проспекте. Среди резидентов и компания, выпускающая спецтехнику для наведения чистоты и порядка в городах. Машины предприятия "Доля" проводят буквально "гигиену" подземных коммуникаций таких мегаполисов, как Минск. Это специальные технологии для промывки коллекторов и ливневок.

Юрий Снитко, директор предприятия "Доля":

"Полный спектр технологического процесса обеспечен нашей компанией. В этих машинах 78 % белорусского интеллекта заложено. Все разработки и технические задания. Убрать такой объем песка и ила с полутора или тысячника требуется оперативно. Это позволяет "Аквавак 9000" - это по сути вакуумный экскаватор. У него есть робот, который идет по коллектору и транспортирует вакуумный рукав в коллектор. Идет размывка и до 70 кубов песка и отложений может удалять в течение рабочего дня".