В Минске в преддверии профессионального праздника чествовали педагогов

Во Дворце Республики в преддверии профессионального праздника чествовали педагогов.

Торжественный вечер собрал более 400 представителей сферы образования столицы. Это руководители школ и гимназий, учителя и воспитатели, а также ветераны педагогического труда.

Именные награды из рук руководства города и профильного министерства получили более полусотни человек, в том числе были удостоены и почетного знака "Отличник образования".