В Минске в преддверии профессионального праздника чествовали педагогов
Автор:Редакция news.by
Во Дворце Республики в преддверии профессионального праздника чествовали педагогов.
Торжественный вечер собрал более 400 представителей сферы образования столицы. Это руководители школ и гимназий, учителя и воспитатели, а также ветераны педагогического труда.
Именные награды из рук руководства города и профильного министерства получили более полусотни человек, в том числе были удостоены и почетного знака "Отличник образования".
В Минске День учителя - профессиональный праздник для более чем 32 тыс. человек. Белорусские педагоги отметят его в воскресенье, 5 октября.