В Минске закрыто движение по улицам Максима Богдановича и Веры Хоружей

Важная информация для минских водителей: в столице закрыли для движения улицы Максима Богдановича (по нечетной стороне) и Веры Хоружей (по четной стороне). Закрыли надолго, предварительно, на 3 года - до полного завершения строительства метро. Соответственно, меняется и схема движения общественного транспорта.

Трафик на улице Богдановича в белорусской столице на долговременной паузе

По предварительной информации, до 2028 года. И связано это со строительством участка третьей линии столичного метрополитена. Двигаться по новым маршрутам будет также и общественный транспорт. Троллейбусы и автобусы поедут в объезд.

Андрей Илларионов, главный инженер ГП "Столичный транспорт и связь": "В связи со строительством третьей линии метрополитена вносятся изменения в организацию дорожного движения в квартале улиц Хоружей, Кропоткина, Кульман. Транспорт будет ходить по иным трассам движения. В связи с этим мы будем использовать участок улицы Кульман от улицы Богдановича до улицы Кропоткина и участок улицы Кропоткина от улицы Хоружей до улицы Кульман в качестве объездов для движения пассажирского транспорта. Мы меняем движение по улицам Кропоткина и Кульман. С особенностями движения каждого маршрута в отдельности можно ознакомиться на нашем сайте".

Изменения коснутся движения троллейбусов номер 22, 37, 40, 40А, 46, 53 и автобусов номер 19, 25, 29 и 91. Объезд закрытых участков будет организован по улицам Кульман, Кропоткина и Веры Хоружей с выполнением всех остановочных пунктов.